В тренде не только марки: статуэтку петушка из Бородянки "как у Зеленского" продают за баснословные деньги

Васильковская майолика еще никогда ранее не была настолько популярной

В Украине после начала полномасштабного военного вторжения россиян некоторые обыденные вещи внезапно резко выросли в цене на волне всеобщего хайпа. И речь идет не только о той самой марке с "русским военным кораблем", но и о фигурке петушка, который устоял на кухонной полке в разрушенном доме в Бородянке.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание, что такие же статуэтки внезапно начали продавать в онлайн-магазинах по заоблачным ценам.

Он отметил, что до волны популярности в сети такой петушок мог продаваться по 200-300 гривен, однако теперь его стоимость выросла в разы.

"Такой петушок в семье стал незаурядным активом: взгляните на цены теперь. От 5000 в самых скромных – и до 40 000, 100 000 и даже свыше 200 000 грн!", — написал Голобуцкий.

В сети же такое подорожание восприняли без особого энтузиазма.

Как сообщалось ранее, после того, как в сеть попало фото разрушенного дома в Бородянке, на стене которого чудом уцелела кухонный шкаф с тем самым петушком, фигурка стала своеобразным мемом, символизирующим стойкость украинского народа. Однако настоящую популярность статуэтка обрела после 9 апреля, когда премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда после переговоров они вместе прогулялись по Крещатику и одна из женщин подарила им фигурки петушков.