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У ряді областей України різко похолодає (карта та прогноз)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Грози внесуть корективи в погоду на цьому тижні Новина оновлена 03 травня 2022, 06:40
Грози внесуть корективи в погоду на цьому тижні

Похолодання буде помітним, але триватиме лише кілька днів

На територію України стрімко насувається грозовий фронт, який принесе за собою помітне похолодання, — в частині областей країни температура опуститься мало не до нуля градусів вночі.

Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" цього тижня.

На карті можна бачити, що в середу, 4 травня, в Україні очікуються грозові дощі, але й тепло до +20 градусів. Вночі температура загалом залишиться на рівні 6-9 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 04.05.2022
Прогноз погоди в Україні на 04.05.2022

Але після грозових дощів, вже 5 травня, одразу в низці областей різко похолодає, — це стосується центральних, північно-східних та частини західних областей.

Так, у Черкасах, Сумах, Чернігові вночі температура може опуститись до 1 градуса тепла. Також прохолодно стане у Полтаві, Харкові, Кропивницькому, Вінниці, Житомирській, Луцькій, Рівненській областях.

Прогноз погоди в Україні на 05.05.2022
Прогноз погоди в Україні на 05.05.2022

До п’ятниці, 6 травня, температура вночі може опуститися до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 06.05.2022
Прогноз погоди в Україні на 06.05.2022

Але вже у суботу, 7 травня, стане тепліше.

Прогноз погоди в Україні на 07.05.2022
Прогноз погоди в Україні на 07.05.2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким областям цього тижня пощастить із теплом до +22 градусів.

Теги:
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