Окупанти знайшли, звідки ще підтягнути сили для битви за Донбас

Довелося вдатися до резервів — завезли близько 80 одиниць

росія продовжує стягувати на Донбас озброєння та бронетехніку. З-під Воронежа за кілька днів кінця квітня – початку травня вивезли 17 танків та 60 БМП-1. Їх заздалегідь зняли зі зберігання.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як зазначають українські військові, техніку росія відправила на окуповані українські землі із міста Богучар Воронезької області. Від цього міста до держкордону України на Луганщині менше ніж 100 км.

Богучар на карті відзначений червоним значком

Техніку знімали зі зберігання з 27 квітня до 2 травня.

За даними Генштабу, шість танків і 22 одиниці броньованої техніки росіян, які раніше були завезені на Донбас, вже не придатні до використання. Їх, як і п’ять артсистем та вісім автомобілів знищили українські воїни. Усього відбито 12 атак ворога.

На Донецькому напрямку ворог зосереджений на захопленні Рубіжного та Попасної, загарбникам хочеться висунутися у бік Лимана та Слов’янська.

Зазначимо, що на Слобожанському, Ізюмському та Південнобузькому напрямках продовжуються обстріли росіянами міст та оборонних українських позицій.

Згідно з картами бойових дій, метою росіян на півдні став Оріхів Запорізької області.

Раніше "Телеграф" публікував вражаючі відео, як українська артилерія, за допомогою у наведенні від дронів і сил спецоперацій майстерно знищує техніку ворога.