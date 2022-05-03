Красуня-парамедик Кіра Нечай з вірусного знімку: "Ця війна - не спринт, а марафон" (фото)

В інтерв’ю "Телеграфу" Кіра Нечай зізналася, що зовсім не очікувала такої популярності після того самого фото

Кіра Нечай – парамедик добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри". Світлина, на якій красуня позує з карабіном, стала вірусною і шириться мережею. Що сама героїня фото думає про неочікувану популярність і в чому бачить свою місію в непростий час для України – Кіра Нечай розповіла "Телеграфу".

Чим займалася до війни

Домедичною допомогою Кіра зацікавилася ще до повномасштабного вторгнення рф. Так, з часів Майдану долучалася до волонтерської діяльності, проходила курси з домедичної допомоги і тактичної медицини, акредитувалася в Українській військово-медичній академії як інструктор з тактичної медицини. В подальшому у складі команді UNIT навчала тактичній медицині мобілізованих військовослужбовців.

"Ще тоді хотіла долучитися до практичної діяльності як парамедик на сході, але, на жаль, ситуація склалася таким чином, що я травмувалася — пошкодила коліно. Це була спортивна травма", — зазначає Кіра.

Тож дівчина "переключилася" на роботу в громадських організаціях, проєкти антикорупційного й освітніх напрямків, а також продовжувала займатися волонтерством. А ще вона є одним з ініціаторів проєкту-переможця Громадського бюджету "РеаніМетро", який передбачає встановлення дефібриляторів у метрополітені. Наразі Кіра Нечай — співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції. Серед її обов’язків: менеджмент в освітній сфері, організація навчальних програм.

Медициною Кіра Нечай зацікавилася до початку вторгнення. Фото: Facebook/knechaj

Справжня патріотка України. Фото: Facebook/knechaj

Знімок з часів до повномасштабної війни. Фото: Facebook/knechaj

24 лютого

З початком повномасштабної агресії дівчина вирішила, що прийшов час застосувати всі надбані знання з меддопомоги на практиці.

Як згадує Кіра, війна зустріла її о 5 ранку 24 лютого в Києві: "Я прокинулася від гучних звуків вдома". Та дівчина додає, що про такий розвиток ситуації вона думала неодноразово протягом всіх 8 років збройної агресії рф на сході України.

"Чесно кажучи, на те, що війна не буде в такому форматі, як це було на сході, очікувала давно. Розуміла, що можлива ескалація, повномасштабне загострювання подій. І тому намагалися підтримувати знання, які можуть бути корисні під час війни, та проходити курси", — розповіла парамедик.

В перші дні великої війни разом із подругою Кіра займалася логістичним напрямком, зокрема шукала й доставляла аптечки та медрюкзаки. Надалі вирушила на базу госпітальєрів.

Хто такі "Госпітальєри"

"Госпітальєри" – створений у 2014 році Яною Зінкевич (нині народний депутат від ЄС) медичний добровольчий батальйон. Його завдання: допомога пораненим на полі бою, їх стабілізація безпосередньо поряд із зоною бойових дій та евакуація до медичних закладів. Кіра долучилася до госпітальєрів з початку повномасштабної агресії російської федерації в лютому 2022 року. Перші тижні провела, допомагаючи нашим військовим і постраждалим цивільним мешканцям в Київській області.

"В нас був стабілізаційний пункт у Пущі-Водиці. Найгарячіші точки, що були поряд, це Горенка і Мощун. Ми надавали допомогу пораненим військовослужбовцям, стабілізували на нашому пункті та відправляли до найближчої лікарні. Але також допомагали, коли привозили цивільних. Не залишали в біді й тварин: був один травмований собака. Крім того, долучалися до евакуації по "зелених коридорах" цивільного населення з Ірпеня", — розповіла Кіра.

Після того, як російські збройні сили відступили від української столиці, екіпажі почали надавати допомогу й в інших регіонах, зокрема на півдні та сході країни.

В Ірпені. Фото: Facebook/knechaj

Госпітальєри допомагають і тваринам. Фото: Facebook/knechaj

Історія вірусного фото

Історія з вірусною світлиною стала для Кіри великою несподіванкою. Як виявилося, друг дівчини попросив зробити фото плитоноски, щоби відправити потім виробнику спорядження. Однак цей знімок побачили й інші: вже до вечора світлина розлетілася по акаунтах українців. У коментарях захоплюються сміливістю і красою українки, а дехто з чоловіків мріє познайомитися.

Ця світлина підкорила мережу. Фото: Facebook/knechaj

На передовій

Головна задача парамедиків — надати таку допомогу, щоби людина дожила до лікарні. Однак є в команді й лікарі, які мають кваліфікацію, наприклад, хірурга. Такі люди мають змогу навіть на догоспітальному етапі робити більш серйозні втручання.

Госпітальєрам доводиться працювати зовсім поруч із місцями, де тривають бої. Кіра зізнається, що до питання безпеки ставиться по-своєму.

"Будь-де зараз в Україні не можна відчувати себе в повній безпеці: що в Києві, що десь на заході чи сході країни. Те, що поряд не пролітають "гради", а десь пролітають — не змінює відчуття безпеки. Я розумію, що небезпека є всюди. Просто в зоні бойових дій вона трошечки більша", — пояснила парамедик.

Одним із найстрашніших випадків у своїй діяльності Кіра називає момент, коли довелося рятувати поранених зовсім юного віку.

"Емоційно запам’яталося, як в Пущу-Водицю одного разу доставили доволі багато поранених. Коли переписувала їх дані, то побачила, що всі — молодші за мене (Кірі Нечай 27 років. – Ред). Це було неприємне усвідомлення того, скільки доволі юних людей постраждало через війну", — згадала наша співрозмовниця.

Підсумовуючи, Кіра зазначає, що українцям зарано розслаблятися і слід готуватися до досить тривалої боротьби.

"Мені здається, що ця війна — не спринт, а марафон. Треба розуміти, що це надовго. Дуже часто помічаю, особливо в Києві, що іноді люди починають забувати про те, що відбувається на сході чи півдні. Війна продовжується і це насправді надовго. Та я вірю, що Перемога за нами!" – заявила Кіра Нечай.

Додамо, що діяльність добробату "Госпітальєри" здійснюється за рахунок допомоги волонтерів і фінансових пожертв. В топі потреб Кіра називає кровоспинні турнікети (оригінальні) і тазові шини.

Допомогти "Госпітальєрам" можна за цими реквізитами:

Приватбанк 4731 2196 0050 4058 (Зінкевич Яна)

Монобанк 4441 1144 5575 9553 (Дорошенко Тетяна)

Розрахунковий розрахунок: IBAN UA933052990000026208895706239, рахунок отримувача 26208895706239, МФО 305299, РНОКПП 2960215965 (Зінкевич Яна Вадимівна).

Раніше "Телеграф" розповідав, як рятують поранених через війну дітей в київській лікарні "Охматдит". З перших днів вторгнення туди прибувають з усіх постраждалих регіонів цілими родинами. Багато дітей бачили, як на їх очах російські військові убивають батьків.