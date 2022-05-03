Підтримка крафтових брендів в Україні: як власникам отримати 1000 доларів від держави

Отримані кошти можна буде скерувати на будь-які цілі

В Україні запустили проєкт підтримки крафтових брендів, щоб допомогти українським виробництвам під час війни. Допомогу у розмірі 1000 доларів можуть отримати 100 виробників.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

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Проєкт отримав назву Made in UA Support Project — у ньому можу взяти участь українські виробники, які готові залишатися в країні та через війну змушені шукати шляхи для продовження своєю діяльності.

На 1000 доларів підтримки можуть претендувати:

крафтові виробники фізичних товарів — декор для дому, одяг, меблі, іграшки тощо;

українські юридичні особи: ФОП 2, 3 групи або ТОВ;

підприємства, виробництво яких розташоване та залишиться в Україні.

Отримані кошти можна скерувати на будь-які цілі — маркетинг, покращення презентації товарів, представлених у магазині, логістику, виробництво тощо.

Подати заявку на участь можна за посиланням: https://www.uamadesupport.com/. Крайній термін подачі — 10 травня.

В Мінцифри додали, що перелік компаній-переможців оголосять вже 24 травня на офіційному сайті проєкту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, влада Великої Британії вирішила піти на ще один крок назустріч Україні та скасувала всі торгові мита на товари з нашої країни, таким чином підтримавши українських виробників.