Рус

Підтримка крафтових брендів в Україні: як власникам отримати 1000 доларів від держави

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Влада підтримує українських виробників Новина оновлена 03 травня 2022, 20:07
Влада підтримує українських виробників

Отримані кошти можна буде скерувати на будь-які цілі

В Україні запустили проєкт підтримки крафтових брендів, щоб допомогти українським виробництвам під час війни. Допомогу у розмірі 1000 доларів можуть отримати 100 виробників.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Проєкт отримав назву Made in UA Support Project — у ньому можу взяти участь українські виробники, які готові залишатися в країні та через війну змушені шукати шляхи для продовження своєю діяльності.

На 1000 доларів підтримки можуть претендувати:

  • крафтові виробники фізичних товарів — декор для дому, одяг, меблі, іграшки тощо;
  • українські юридичні особи: ФОП 2, 3 групи або ТОВ;
  • підприємства, виробництво яких розташоване та залишиться в Україні.

Отримані кошти можна скерувати на будь-які цілі — маркетинг, покращення презентації товарів, представлених у магазині, логістику, виробництво тощо.

Подати заявку на участь можна за посиланням: https://www.uamadesupport.com/. Крайній термін подачі — 10 травня.

В Мінцифри додали, що перелік компаній-переможців оголосять вже 24 травня на офіційному сайті проєкту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, влада Великої Британії вирішила піти на ще один крок назустріч Україні та скасувала всі торгові мита на товари з нашої країни, таким чином підтримавши українських виробників.

Теги:
#Україна #Бізнес #Підтримка #Виробники товарів
Коксохімічний завод в Авдіївці атакували окупанти
В регіонах
В Авдіївці снаряд росіян влучив в автобус з робочими: багато загиблих та поранених
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коксохімічний завод в Авдіївці атакували окупанти
В Авдіївці снаряд росіян влучив в автобус з робочими: багато загиблих та поранених
Дата публікації
Категорія
Скандальні слова Лаврова відгукнулися росії: Ізраїль вже готовий давати зброю Україні
Скандальні слова Лаврова відгукнулися росії: Ізраїль вже готовий давати зброю Україні
Дата публікації
Категорія
Верховна Рада підтримала звернення до Конгресу США
росію можуть визнати спонсором тероризму: що це означає і для чого потрібно
Дата публікації
Категорія
РФ намагається дестабілізувати ситуацію у Придністров'ї й налаштувати людей на війну з Україною
На кордоні у напрямку Придністров'я з'явились бетонні блоки: що відбувається
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США