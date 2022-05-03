Поддержка крафтовых брендов в Украине: как владельцам получить 1000 долларов от государства

Вырученные средства можно будет направить на любые цели

В Украине запущен проект поддержки крафтовых брендов, чтобы помочь украинским производствам во время войны. Помощь в размере 1000 долларов смогут получить 100 производителей.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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Проект получил название Made in UA Support Project — в нем могу принять участие украинские производители, которые готовы оставаться в стране, но из-за войны вынуждены искать пути для продолжения своей деятельности.

На 1000 долларов поддержки могут претендовать:

крафтовые производители физических товаров — декор для дома, одежда, мебель, игрушки;

украинские юридические лица: ФЛП 2, 3 группы или ООО;

предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

Вырученные средства можно направить на любые цели — маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистику, производство и т.д.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://www.uamadesupport.com/. Крайний срок подачи – 10 мая.

В Минцифре добавили, что список компаний-победителей объявят уже 24 мая на официальном сайте проекта.

Ранее "Телеграф" сообщал, власти Великобритании решили пойти на еще один шаг навстречу Украине и отменили все торговые пошлины на товары из нашей страны, таким образом поддержав украинских производителей.