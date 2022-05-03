Укр

Поддержка крафтовых брендов в Украине: как владельцам получить 1000 долларов от государства

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
Власть поддерживает украинских производителей Новость обновлена 03 мая 2022, 20:07
Власть поддерживает украинских производителей

Вырученные средства можно будет направить на любые цели

В Украине запущен проект поддержки крафтовых брендов, чтобы помочь украинским производствам во время войны. Помощь в размере 1000 долларов смогут получить 100 производителей.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Проект получил название Made in UA Support Project — в нем могу принять участие украинские производители, которые готовы оставаться в стране, но из-за войны вынуждены искать пути для продолжения своей деятельности.

На 1000 долларов поддержки могут претендовать:

  • крафтовые производители физических товаров — декор для дома, одежда, мебель, игрушки;
  • украинские юридические лица: ФЛП 2, 3 группы или ООО;
  • предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

Вырученные средства можно направить на любые цели — маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистику, производство и т.д.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://www.uamadesupport.com/. Крайний срок подачи – 10 мая.

В Минцифре добавили, что список компаний-победителей объявят уже 24 мая на официальном сайте проекта.

Ранее "Телеграф" сообщал, власти Великобритании решили пойти на еще один шаг навстречу Украине и отменили все торговые пошлины на товары из нашей страны, таким образом поддержав украинских производителей.

Теги:
#Украина #Бизнес #Поддержка #Производители товаров
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты
В регионах
В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты
В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых
Дата публикации
Категория
сергей лавров
Скандальные слова Лаврова аукнулись россии: Израиль уже готов давать оружие Украине
Дата публикации
Категория
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США
россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно
Дата публикации
Категория
РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и настроить людей на войну с Украиной
На границе в направлении Приднестровья появились бетонные блоки: что происходит
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США