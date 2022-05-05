"Хочеться завтра прочитати "так живий, я живий". Але…": колеги сумують через загибель журналіста Олександра Махова

Журналістові було лише 36 років

Під час боїв під Ізюмом (Харківська область) загинув відомий український журналіст Олександр Махов, що підтвердили його колеги та друзі.

Реакцією на сумну новину вони поділилися у своїх соцмережах.

"Я нічого не писатиму. Махов це герой. Герой для всіх нас луганчан та українців. Я нічого не можу написати. Спочивай, Сашко. Мій рот більше не може вимовити ні слова", — написав головний редактор "Бабель" Євген Спірін.

"Ми не надто перетиналися по роботі, але йому б тільки жити і любити життя. Людина — енерджайзер", — написала заступник голови Київського метрополітену Наталія Макогон.

"Мені хотілося б, щоб звільнили Луганськ. І нехай одна з центральних вулиць буде імені Махова", — повідомила кореспондент 1+1 Наталія Нагорна.

"Такі люди повинні жити до глибокої старості, але у важкі часи вони б’ються заради життя інших. Ось і причина, чому найкращі завжди йдуть першими", — зазначив кореспондент АрміяІнформ Леонід Матюхін.

"Йому було 36. Він мріяв одружитися зі своєю дівчиною. Тиждень тому я завмерла, читаючи його повідомлення, де смерть і жарт стояли так близько. І тому дуже хочеться завтра прочитати "так живий, я живий". Але… світла пам’ять тобі, Герой !", — написала журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Відреагувала на сумну інформацію і дівчина Махова Анастасія Блищик.

Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо, що на Херсонщині окупанти захопили в полон ветерана АТО Назара Кагальняка і знущалися з нього два тижні. З полону чоловіка відпустили у тяжкому стані, а лікарі врятувати йому життя вже не змогли.