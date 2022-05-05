"Хочеться завтра прочитати "так живий, я живий". Але…": колеги сумують через загибель журналіста Олександра Махова
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Журналістові було лише 36 років
Під час боїв під Ізюмом (Харківська область) загинув відомий український журналіст Олександр Махов, що підтвердили його колеги та друзі.
Реакцією на сумну новину вони поділилися у своїх соцмережах.
"Я нічого не писатиму. Махов це герой. Герой для всіх нас луганчан та українців. Я нічого не можу написати. Спочивай, Сашко. Мій рот більше не може вимовити ні слова", — написав головний редактор "Бабель" Євген Спірін.
"Ми не надто перетиналися по роботі, але йому б тільки жити і любити життя. Людина — енерджайзер", — написала заступник голови Київського метрополітену Наталія Макогон.
"Мені хотілося б, щоб звільнили Луганськ. І нехай одна з центральних вулиць буде імені Махова", — повідомила кореспондент 1+1 Наталія Нагорна.
"Такі люди повинні жити до глибокої старості, але у важкі часи вони б’ються заради життя інших. Ось і причина, чому найкращі завжди йдуть першими", — зазначив кореспондент АрміяІнформ Леонід Матюхін.
"Йому було 36. Він мріяв одружитися зі своєю дівчиною. Тиждень тому я завмерла, читаючи його повідомлення, де смерть і жарт стояли так близько. І тому дуже хочеться завтра прочитати "так живий, я живий". Але… світла пам’ять тобі, Герой !", — написала журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Відреагувала на сумну інформацію і дівчина Махова Анастасія Блищик.
Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо, що на Херсонщині окупанти захопили в полон ветерана АТО Назара Кагальняка і знущалися з нього два тижні. З полону чоловіка відпустили у тяжкому стані, а лікарі врятувати йому життя вже не змогли.