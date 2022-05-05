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"Готують щось велике і бридке": Арестович пояснив, чому росія збільшила кількість ракетних обстрілів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Підбита російська техніка Новина оновлена 05 травня 2022, 02:00
Підбита російська техніка

Окупанти можуть наростити зусилля на трьох напрямках

Найближчими днями варто очікувати збільшення інтенсивності російського наступу, про що може свідчити кількість ракетних ударів по Україні, що збільшилася.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові із правозахисником Марком Фейгіним.

"У росіян багато резервів. Вони спробують дотиснути хоч якусь "перемогу" до 9 травня", — сказав він.

За його словами, найбільш активно окупаційні війська діятимуть на Криворізькому та Запорізькому напрямках, а також у зоні ООС.

Арестович зазначив, що про це свідчать і почастішали ракетні удари, які можуть говорити про спроби зробити щось "велике і бридке".

Він також не виключив, що з цією метою на зустріч з військовими приїжджав начальник генштабу росії Валерій Герасимов, а саме щоб "накрутити" війська докласти більше зусиль.

Як повідомлялося раніше, Арестович заявляв, що окупанти намагаються затягнути війну у спробі дискредитувати в очах Заходу здатність України до відбиття вторгнення. За його словами, у результаті це у них все одно не вийде, але війна буде довгою.

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#Україна #Росія #Олексій Арестович
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