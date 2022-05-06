Частину регіонів накриє дощами: якою буде погода в Україні на вихідних

Холода не прогнозується, а от парасольку краще не забувати

Найближчими вихідними, 7 та 8 березня, в Україні буде дуже тепла погода, яка лише в частині областей затьмариться рясним дощем. Проте загалом від майбутнього вікенду очікується високих температур — не менше +20°С вдень.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на прогнози ресурсу Weather.com.

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Київ

Субота у столиці пройде під егідою весняного тепла, чому не завадить навіть хмарна погода. Втім, на зустріч із сонечком любителі погуляти на природі також можуть розраховувати. А ось у неділю, 8 травня, краще брати з собою парасольку — надвечір існує ймовірність "скупатися" під травневою зливою.

Дніпро

У центральних регіонах України вихідні, найімовірніше, пройдуть без додаткових опадів. Так, мешканцям Дніпра обіцяють у суботу до +19°С, а в неділю – до +20°С. На другий день уїк-енду навіть вітер вщухне, що ще більше допоможе насолодитися весняним теплом.

Одеса

Сухо та без дощів буде на вихідних у південних областях. Однак на відміну від дніпрян, одеситам краще одягнутися трохи тепліше — у регіоні температура все ж таки трохи нижча за звичні травневі показники. Проте легкої кофти, швидше за все, любителям прогулянок буде достатньо.

Львів

А ось для жителів Львова вихідні розпочнуться зі злив та невеликого зниження температури. Особливого вітру не очікується, тому після ранкових опадів бажаючі зможуть пройтися по посвіжілому після дощу місту, радіючи весняному теплу. У неділю зливи малоймовірні.

Харків

Загалом без опадів пройдуть травневі вихідні у Харкові. Вдень тут очікується від 19 до 21 градусів тепла. У суботу жителів регіону порадує вітер на сході та півдні, а в неділю він буде виключно південним.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про зміни у напрямку грозового фронту, тому на 9 травня в Україні очікуються сильні опади. Ми докладно пояснювали, які саме регіони зіштовхнуться із дощами та грозами.