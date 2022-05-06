Часть регионов накроет дождями: какой будет погода в Украине на выходных

Холода не прогнозируется, а вот зонт лучше не забывать

В ближайшие выходные, 7 и 8 марта, в Украине будет весьма теплая погода, которая лишь в части областей омрачится обильными дождями. Однако в целом от предстоящего уик-энда можно ожидать высоких температур — не менее +20°С днем.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на прогнозы ресурса Weather.com.

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Киев

Суббота в столице пройдет под эгидой весеннего тепла, чему не помешает даже сильная облачность. Впрочем, на встречу с солнышком желающих погулять на природе тоже можно рассчитывать. А вот в воскресенье, 8 мая, лучше брать с собой зонтик — к вечеру существует вероятность "искупаться" под майским ливнем.

Днепр

В центральных регионах Украины выходные, вероятней всего, пройдут без дополнительных осадков. Так, жителям Днепра обещают в субботу до +19°С, а в воскресенье — до +20°С. На второй день уик-энда даже ветер утихнет, что еще больше поможет насладиться весенним теплом.

Одесса

Сухо и без дождей будет на выходных и на юге. Однако в отличии от днепрян, одесситам лучше одеться чуть потеплее — в регионе температура все же слегка ниже привычных майских показателей. Однако легкой кофты, вероятно, любителям прогулок будет достаточно.

Львов

А вот для жителей Львова выходные начнутся с ливней и небольшого снижения температуры. Особого ветра не ожидается, поэтому после утренних осадков желающие смогут пройтись по "посвежевшему" после дождя городу, радуясь весеннему теплу. В воскресенье ливни маловероятны.

Харьков

Вообще без осадков пройдут майские выходные в Харькове. Днем здесь можно ожидать от 19 до 21 градусов тепла. В субботу жителей региона порадует ветер в востока и юга, а в воскресенье он будет исключительно южным.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал об изменениях в направлении грозового фронта, поэтому на 9 мая в Украине ожидаются обильные осадки. Мы подробно объясняли, какие именно регионы столкнуться с дождями и грозами.