Май подготовил неприятные погодные сюрпризы: синоптик предупреждает украинцев

Синоптик предупредил украинцев о неблагоприятной погоде

В мае в Украине увеличится вероятность опасных метеорологических явлений. Последний месяц весны принесет украинцам переменчивую погоду с прохладными ночами и средними месячными температурами, показатели которых будут чуть ниже нормы. Также синоптики отмечают, что из-за нехватки осадков в мае усилится вероятность масштабных лесных пожаров.

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Соответствующую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в мае в украинских регионах будет наблюдаться господство северо-западных и западных воздушных потоков со стороны Скандинавии, а также Северного и Норвежского морей.

"Непосредственно на территории Украины количество осадков в мае предполагается на 10 — 35% ниже климатической нормы, и только в восточных областях увлажнения прогнозируется в пределах нормы , — информирует специалист.

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Синоптик отмечает, что наиболее засушливыми регионами, где осадков в конце весны почти не ожидается, станут Одесская, Николаевская, Винницкая и Тернопольская. Именно на этих территориях Кибальчич предсказывает недостаток дождей и достаточно велик риск роста пожарной опасности в лесах.

Во второй половине мая, говорит специалист, в Украине увеличится вероятность опасных метеорологических явлений в виде шквалов и града. На территории карпатских гор даже возможно выпадение мокрого снега.

Температура в мае будет колебаться на отклоненных от средней температуры на 0,5 – 2 градусах.

По прогнозам синоптика, первая декада мая может принести украинцам даже заморозки, однако уже со второй части месяца показатели температурных отметок в темное время сутки все же понемногу начнут ползти вверх.

Ранее Телеграф сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.