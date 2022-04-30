Травень підготував неприємні погодні сюрпризи: синоптик попереджає українців

Синоптик попередив українців про несприятливу погоду

У травні в Україні збільшиться ймовірність небезпечних метеорологічних явищ. Останній місяць весни принесе українцям перемінливу погоду із прохолодними ночами та середніми місячними температурами показними трохи нижчими за норму. Також синоптики відзначають, що через нестачу опадів у травні посилиться ймовірність масштабних лісових пожеж.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відповідну інформацію розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у травні в українських регіонах спостерігатиметься панування північно-західних та західних повітряних потоків зі сторони Скандинавії, а також Північного та Норвезького морів.

"Безпосередньо на території України кількість опадів у травні передбачається на 10 – 35% нижче за кліматичну норму, і лише у східних областях зволоження прогнозується в межах норми", — інформує фахівець.

Читайте також: Категорія Україна Погода на травневі в Україні: народний синоптик назвав дату потепління Чекати літнього тепла під час травневих свят не варто

Синоптик відзначає, що найпосушливішими регіонами, де опадів наприкінці весни майже не очікується, стануть Одещина, Миколаївщина, Вінниччина та Тернопільщина. Саме на цих територіях Кибальчич пророкує нестачу дощів та досить великий ризик зростання пожежної небезпеки у лісах.

У другій половині травня, каже фахівець, в Україні збільшиться ймовірність небезпечних метеорологічних явищ у вигляді шквалів та граду. На території карпатських гір навіть можливе випадання мокрого снігу.

Температура у травні коливатиметься на позначках відхилених від середньої температури на 0,5 – 2 градусів.

За прогнозами синоптика перша декада травня може принести українцям навіть заморозки, проте вже з другої частини місяця показники температурних позначок у темну пору добу все ж потроху почнуть повзти догори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підніматиметься вище +18…+21.