Грозовой фронт изменил направление: какие области Украины зальет дождями на 9 мая
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Лишь в считанных областях погода позволит провести время спокойно на природе
Метеорологические прогнозы зависят сразу от множества переменных, ввиду чего постоянно меняются, — так, изменился и прогноз погоды для областей Украины на 9 мая.
Для жителей северо-западных областей этот день пройдет без осадков, говорит свежий прогноз синоптиков "Укргидрометцентра".
Напомним, что накануне метеорологи обещали дожди с грозами по всей Украине на 9 мая, исключением называли лишь Одессу, Херсон, Запорожье, Луцк и Ужгород.
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Теперь же грозовой фронт изменил свое направление, ввиду чего из перечисленных областей лишь в Луцке будет без осадков. Кроме того, сухо должно быть в Киеве, Чернигове, Житомире, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Ровно.
В южных, восточных и центральных областях, — Николаев, Одесса, Херсон, Днепр, Запорожье, Донбасс, Харьков, — будут дожди с грозами.
В западных Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске будут просто дожди. Грозы также могут затронуть и Львов.
При этом температура в среднем будет на уровне 13-15 градусов тепла, и лишь в некоторых областях воздух прогреется до 18-19 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода этим летом в Украине.
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