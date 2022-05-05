Укр

Грозовой фронт изменил направление: какие области Украины зальет дождями на 9 мая

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Шашлыки на 9 мая в этом году не у всех получится пожарить
Шашлыки на 9 мая в этом году не у всех получится пожарить

Лишь в считанных областях погода позволит провести время спокойно на природе

Метеорологические прогнозы зависят сразу от множества переменных, ввиду чего постоянно меняются, — так, изменился и прогноз погоды для областей Украины на 9 мая.

Для жителей северо-западных областей этот день пройдет без осадков, говорит свежий прогноз синоптиков "Укргидрометцентра".

Напомним, что накануне метеорологи обещали дожди с грозами по всей Украине на 9 мая, исключением называли лишь Одессу, Херсон, Запорожье, Луцк и Ужгород.

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Теперь же грозовой фронт изменил свое направление, ввиду чего из перечисленных областей лишь в Луцке будет без осадков. Кроме того, сухо должно быть в Киеве, Чернигове, Житомире, Виннице, Хмельницком, Тернополе и Ровно.

В южных, восточных и центральных областях, — Николаев, Одесса, Херсон, Днепр, Запорожье, Донбасс, Харьков, — будут дожди с грозами.

В западных Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске будут просто дожди. Грозы также могут затронуть и Львов.

При этом температура в среднем будет на уровне 13-15 градусов тепла, и лишь в некоторых областях воздух прогреется до 18-19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 09.05.2022
Прогноз погоды в Украине на 09.05.2022

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода этим летом в Украине.

Теги:
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