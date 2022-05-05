Грозовий фронт змінив напрямок: які області України заллє дощами на 9 травня

Лише у лічених областях погода дозволить провести час спокійно на природі

Метеорологічні прогнози залежать відразу від багатьох речей, через що постійно змінюються, — так, змінився і прогноз погоди для областей України на 9 травня.

Для мешканців північно-західних областей цей день пройде без опадів, каже новий прогноз синоптиків "Укргідрометцентру".

Нагадаємо, що напередодні метеорологи обіцяли дощі з грозами по всій Україні на 9 травня, винятками називали лише Одесу, Херсон, Запоріжжя, Луцьк та Ужгород.

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Тепер же грозовий фронт змінив свій напрямок, через що з перерахованих областей лише у Луцьку буде без опадів. Крім того, сухо має бути у Києві, Чернігові, Житомирі, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Рівному.

У південних, східних та центральних областях — Миколаїв, Одеса, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Донбас, Харків — будуть дощі з грозами.

У західних Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську будуть просто дощі. Грози також можуть зачепити і Львів.

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При цьому температура в середньому буде на рівні 13-15 градусів тепла і лише в деяких областях повітря прогріється до 18-19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 09.05.2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода цього літа в Україні.