Половину областей України заллє дощами з грозами на вихідні 7-9 травня (карта)

Плани на довгі вихідні можливо доведеться переглянути

Хоча у 2022 році поки жодної перемоги на українсько-російському фронті не передбачається, багато українців хочуть хоч трохи відволіктися від жахів війни та за традицією провести довгі вихідні до 9 травня із сім’єю. Але цього разу шашлики дуже можуть зіпсувати опади, — саме цього вікенду в ряді областей очікуються дощі, подекуди навіть з грозами.

Про це можна судити за прогнозами синоптиків на 7-9 травня 2022 року.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 7 травня, дощі з грозами накриють усі західні області України, причому в середньому температура повітря буде в районі 16-21 градуса тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 7 травня 2022

У неділю, 8 травня, грозовий фронт зрушить, та окрім західних областей грози чекають ще Житомир, Вінницю, Київ, Чернігів та Суми. По всій Україні паралельно із цим стане ще на пару градусів у середньому тепліше.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня 2022

У понеділок, 9 травня, грози послабляться, але за даними weather.com дощі очікуються у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Полтаві, Черкасах, Житомирі, Рівному, Вінниці, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Кропивницькому, Миколаєві.

В Одесі, Херсоні, Ужгороді, Луцьку, Запоріжжі буде хмарно, але опади можуть обійти ці регіони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перед грозовим фронтом в Україні різко похолодає.