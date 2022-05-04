Половину областей України заллє дощами з грозами на вихідні 7-9 травня (карта)
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Плани на довгі вихідні можливо доведеться переглянути
Хоча у 2022 році поки жодної перемоги на українсько-російському фронті не передбачається, багато українців хочуть хоч трохи відволіктися від жахів війни та за традицією провести довгі вихідні до 9 травня із сім’єю. Але цього разу шашлики дуже можуть зіпсувати опади, — саме цього вікенду в ряді областей очікуються дощі, подекуди навіть з грозами.
Про це можна судити за прогнозами синоптиків на 7-9 травня 2022 року.
За даними Укргідрометцентру, у суботу, 7 травня, дощі з грозами накриють усі західні області України, причому в середньому температура повітря буде в районі 16-21 градуса тепла.
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У неділю, 8 травня, грозовий фронт зрушить, та окрім західних областей грози чекають ще Житомир, Вінницю, Київ, Чернігів та Суми. По всій Україні паралельно із цим стане ще на пару градусів у середньому тепліше.
У понеділок, 9 травня, грози послабляться, але за даними weather.com дощі очікуються у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Полтаві, Черкасах, Житомирі, Рівному, Вінниці, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Кропивницькому, Миколаєві.
В Одесі, Херсоні, Ужгороді, Луцьку, Запоріжжі буде хмарно, але опади можуть обійти ці регіони.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перед грозовим фронтом в Україні різко похолодає.
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