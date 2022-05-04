Укр

Половину областей Украины зальет дождями с грозами на выходные 7-9 мая (карта)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Шашлыки на 9 мая под угрозой
Шашлыки на 9 мая под угрозой

Планы на длинные выходные возможно придется пересмотреть

Хотя в 2022 году пока никакой победы на украинско-российском фронте не предвидится, многие украинцы хотят хоть немного отвлечься от ужасов войны и по традиции провести длинные выходные к 9 мая с семьей. Но на этот раз шашлыки сильно могут подпортить осадки, — ровно на этот уик-энд в ряде областей ожидаются дожди, местами даже с грозами.

Об этом можно судить по прогнозам синоптиков на 7-9 мая 2022 года.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 7 мая, дожди с грозами накроют все западные области Украины, при этом в среднем температура воздуха будет в районе 16-21 градуса тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 7 мая 2022
Прогноз погоды в Украине на 7 мая 2022

В воскресенье, 8 мая, грозовой фронт сдвинется, и кроме западных областей грозы ждут еще Житомир, Винницу, Киев, Чернигов и Сумы. По всей Украине параллельно с этим станет еще на пару градусов в среднем теплее.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая 2022
Прогноз погоды в Украине на 8 мая 2022

В понедельник, 9 мая, грозы ослабятся, но по данным weather.com дожди ожидаются в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Полтаве, Черкассах, Житомире, Ровно, Виннице, Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, Кропивницком, Николаеве.

В Одессе, Херсоне, Ужгороде, Луцке, Запорожье будет облачно, но осадки эти области могут обойти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, перед грозовым фронтом в Украине резко похолодает.

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