Євро стрімко дорожчає: курс валют в Україні на 6 травня

Як виглядає курс валют в останній робочий день тижня

В Україні розцінки на валюту продовжують поступово зростати. Лише за останню добу американський долар збільшився в ціні на 8 копійок при купівлі. Що стосується ціни на продаж, то вона залишилася на попередньому рівні.

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Згідно з даними Мінфіна, актуальний курс євро відносно української національної валюти на п'ятницю, 6 травня, також збільшився. На чорному ринку за євро пропонують 33 гривні 20 копійок, а от продають його за 34 гривні.

Російський рубль залишається на минулоденних позначках, а от польський злотий поповз до гори.

Курс обміну валюти в НБУ, в банках та на чорному ринку на 6 травня

Курс долара та євро в банках

Розцінки на долар США та євро у банківських установах 6 травня також змінилися до зростання. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, курс гривні щодо євро впав на 6 копійок. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому ж рівні. На сьогодні НБУ встановив курс долара США на рівні 29 гривень 25 копійок.

Варто відзначити, що офіційний курс долара від головного банку країни не змінювався з 24 лютого.

Курс долара у банках України на 6 травня

Водночас євро за добу подорожчав на 5 копійок і сьогодні коштуватиме 30 гривень 85 копійок.

Курс євро у банках України на 6 травня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економічний експерт Данило Монін прокоментував ситуацію щодо зміцнення гривні відносно долара та розповів про кілька факторів, які можуть змінити ситуацію та спровокувати "просідання" національної валюти.