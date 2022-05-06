Євро стрімко дорожчає: курс валют в Україні на 6 травня
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Як виглядає курс валют в останній робочий день тижня
В Україні розцінки на валюту продовжують поступово зростати. Лише за останню добу американський долар збільшився в ціні на 8 копійок при купівлі. Що стосується ціни на продаж, то вона залишилася на попередньому рівні.
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Згідно з даними Мінфіна, актуальний курс євро відносно української національної валюти на п'ятницю, 6 травня, також збільшився. На чорному ринку за євро пропонують 33 гривні 20 копійок, а от продають його за 34 гривні.
Російський рубль залишається на минулоденних позначках, а от польський злотий поповз до гори.
Курс долара та євро в банках
Розцінки на долар США та євро у банківських установах 6 травня також змінилися до зростання. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, курс гривні щодо євро впав на 6 копійок. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому ж рівні. На сьогодні НБУ встановив курс долара США на рівні 29 гривень 25 копійок.
Варто відзначити, що офіційний курс долара від головного банку країни не змінювався з 24 лютого.
Водночас євро за добу подорожчав на 5 копійок і сьогодні коштуватиме 30 гривень 85 копійок.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що економічний експерт Данило Монін прокоментував ситуацію щодо зміцнення гривні відносно долара та розповів про кілька факторів, які можуть змінити ситуацію та спровокувати "просідання" національної валюти.
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