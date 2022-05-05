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Готівковий долар знову зростає у ціні: курс валют в Україні на 5 травня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Долар виріс у ціні і на чорному ринку, і в банках Новина оновлена 05 травня 2022, 09:27
Долар виріс у ціні і на чорному ринку, і в банках

Зростає ціна на долар та євро, незначно падає на злотий та фунт стерлінгів

Після кількаденного падіння вартість долара на чорному ринку валюти України знову зростає. За добу USD подорожчав на 5 копійок при купівлі та на 15 при продажу.

За даними сайту "Мінфін", виріс і курс готівкового євро в обмінках, попри зниження вартості у Нацбанку.

На кілька копійок знизилася ціна злотого та англійського фунта стерлінгів під час продажу. Середній курс валют на 5 травня по Україні виглядає так:

Курс обміну валюти в НБУ, в банках та на чорному ринку на 5 травня
Курс обміну валюти в НБУ, в банках та на чорному ринку на 5 травня

Курс долара та євро в банках

У банківських установах вартість валюти США та ЄС також змінилася. Купівля долара трохи подорожчала, зокрема — в "Ощадбанку". Нагадаємо, що у Нацбанку вартість USD зафіксована до кінця війни на одному рівні.

Курс долара у банках України на 5 травня
Курс долара у банках України на 5 травня

Євро продати та купити стало дорожче у "Приватбанку", коливалася у більшу сторону вартість продажу та в інших фінансових установах.

Курс євро у банках України на 5 травня
Курс євро у банках України на 5 травня

Раніше "Телеграф" писав, що зміна курсу долара в Україні пов’язана з підвищенням попиту на товари не критичного імпорту, а до кінця місяця різкого коливання чекати не варто — ціна залежить від балансу валют. Очікується ціна близько 32-33 грн за один долар.

Вартість іноземних грошей залежить не лише від військових дій, а й можливостей українського експорту, зокрема зерна.

Теги:
#Євро #Долар #Курс валют #Курс долара
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