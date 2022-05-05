Готівковий долар знову зростає у ціні: курс валют в Україні на 5 травня
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Зростає ціна на долар та євро, незначно падає на злотий та фунт стерлінгів
Після кількаденного падіння вартість долара на чорному ринку валюти України знову зростає. За добу USD подорожчав на 5 копійок при купівлі та на 15 при продажу.
За даними сайту "Мінфін", виріс і курс готівкового євро в обмінках, попри зниження вартості у Нацбанку.
На кілька копійок знизилася ціна злотого та англійського фунта стерлінгів під час продажу. Середній курс валют на 5 травня по Україні виглядає так:
Курс долара та євро в банках
У банківських установах вартість валюти США та ЄС також змінилася. Купівля долара трохи подорожчала, зокрема — в "Ощадбанку". Нагадаємо, що у Нацбанку вартість USD зафіксована до кінця війни на одному рівні.
Євро продати та купити стало дорожче у "Приватбанку", коливалася у більшу сторону вартість продажу та в інших фінансових установах.
Раніше "Телеграф" писав, що зміна курсу долара в Україні пов’язана з підвищенням попиту на товари не критичного імпорту, а до кінця місяця різкого коливання чекати не варто — ціна залежить від балансу валют. Очікується ціна близько 32-33 грн за один долар.
Вартість іноземних грошей залежить не лише від військових дій, а й можливостей українського експорту, зокрема зерна.
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