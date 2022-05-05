Наличный доллар снова растет в цене: курс валют в Украине на 5 мая

Растет цена на доллар и евро, незначительно падает на злотый и фунт стерлингов

После несколькодневного падения стоимость доллара на черном рынке валюты Украины снова растет. За сутки USD подорожал на 5 копеек при покупке и на 15 при продаже.

Согласно данным сайта "Минфин", вырос и курс наличного евро в обменках, несмотря на снижение стоимости в Нацбанке.

На пару копеек снизилась цена злотого и английского фунта стерлингов при продаже. Средний курс валют на 5 мая по Украине выглядит так:

Курс обмена валюты в НБУ, в банках и на черном рынке на 5 мая

Курс доллара и евро в банках

В банковских учреждениях стоимость валюты США и ЕС также изменилась. Покупка доллара незначительно подорожала, в частности — в Ощадбанке. Напомним, что в Нацбанке стоимость USD зафиксирована до конца войны на одном уровне.

Курс доллара в банках Украины на 5 мая

Евро продать и купить стало дороже в "Приватбанке", колебалась в большую сторону стоимость продажи и в других финансовых учреждениях.

Курс евро в банках Украины на 5 мая

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Ранее "Телеграф" писал, что изменение курса доллара в Украине связано с повышением спроса на товары не критического импорта, а до конца месяца резкого колебания ждать не стоит — цена зависит от баланса валют. Ожидается цена около 32-33 грн за один доллар.

Стоимость иностранных денег зависит не только от военных действий, но и возможностей украинского экспорта, в частности, зерна.