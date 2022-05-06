Евро стремительно дорожает: курс валют в Украине на 6 мая

Как выглядит курс валют в последний рабочий день недели

В Украине цены на валюту продолжают постепенно расти. Только за последние сутки американский доллар увеличился в цене на 8 копеек при покупке. Что касается цены на продажу, то она осталась на прежнем уровне.

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Согласно данным Минфина, актуальный курс евро по отношению к украинской национальной валюте на пятницу, 6 мая, также увеличился. На черном рынке за евро предлагают 33 гривны 20 копеек, а вот продают его за 34 гривны.

Российский рубль остается на прошлых пометках, а вот польский злотый пополз вверх.

Курс обмена валюты в НБУ, в банках и на черном рынке на 6 мая

Курс доллара и евро в банках

Расценки на доллар США и евро в банковских учреждениях 6 мая тоже изменились к росту. Согласно официальному курсу Национального банка Украины, курс гривны по отношению к евро упал на 6 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне. На сегодняшний день НБУ установил курс доллара США на уровне 29 гривен 25 копеек.

Следует отметить, что официальный курс доллара от главного банка страны не менялся с 24 февраля.

Курс доллара в банках Украины на 6 мая

В то же время евро за сутки подорожало на 5 копеек и сегодня будет стоить 30 гривен 85 копеек.

Курс евро в банках Украины на 6 мая

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономический эксперт Даниил Монин прокомментировал ситуацию по укреплению гривны по отношению к доллару и рассказал о нескольких факторах, которые могут изменить ситуацию и спровоцировать "проседания" национальной валюты.