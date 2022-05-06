У Києві горів старовинний будинок: підозрюють причетність одіозного екс-нардепа (фото)

У двоповерховому будинку багато років ніхто не жив

Уночі 6 травня на вулиці Боричів Тік, що у Подільському районі міста Києва, спалахнула пожежа у занедбаному житловому будинку, який вважається архітектурною пам'яткою столиці. Кияни підозрюють, що будівлю підпалили навмисно, аби на її місці збудувати новий будинок.

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На карті помічено, де знаходиться знищена пожежею архітектурна пам`ятка

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив адвокат Клим Братковский.

"Війна ще не закінчилася, а пам'ятку спеціально знищили, щоб там збудувати новий будинок", — йдеться в тексті публікації.

За словами чоловіка, будинки №23 та №27, як розташовані на Боричевому Току, збудовані ще на початку XX століття і є пам'ятками історії та архітектури міста Києва. Обидва, запевняє він, належать родині колишньої народної депутатки та члена забороненої "Комуністичної партії" Оксани Калєтнік.

Пожежа у двоповерховому будинку в Києві

Як пише видання "Киев Фото", невеличкий двоповерховий будинок, в якому цієї ночі виникла пожежа, у 1890-х роках належав священнику Івану Правікову, а наприкінці 1890-х перейшов у володіння родини Чернявських. Ще у 2009 році Головне управління охорони культурної спадщини запропонували включити його до списку пам'яток архітектури та містобудування.

Багато років будинок перебував у аварійному стані, там проживали бомжі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає багатоповерховий будинок, розташований у Шевченківському районі міста Києва, куди на минулому тижні влетіла російська ракета. У результаті потрапляння ворожого снаряду в багатоповерхівці виникла масштабна пожежа, багато людей постраждало, є навіть загиблі, серед яких і журналістка Віра Гирич.