В Киеве горел старинный дом: подозревают причастность одиозного экс-нардепа (фото)

В двухэтажном доме многие годы никто не жил

Ночью 6 мая на улице Боричев Ток, что в Подольском районе города Киева, вспыхнул пожар в заброшенном жилом доме, который считается архитектурным памятником столицы. Киевляне подозревают, что здание подожгли специально, чтобы на его месте построить новый дом.

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На карте замечено, где находится уничтоженный пожаром архитектурный памятник

Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат Клим Братковский.

"Война еще не закончилась, а памятку специально уничтожили, чтобы там построить новый дом", — говорится в тексте публикации.

По словам мужчины, дома №23 и №27, расположенные на Боричевом Токе, построены еще в начале XX века и являются памятниками истории и архитектуры города Киева. Оба, уверяет он, принадлежат семье бывшего народного депутата и члена запрещенной сейчас "Коммунистической партии" Оксаны Калетник.

Пожар в двухэтажном доме в Киеве

Как пишет издание "Киев Фото", небольшой двухэтажный дом, в котором этой ночью возник пожар, в 1890-х годах принадлежал священнику Ивану Правикову, а в конце 1890-х перешел во владение семьи Чернявских. Еще в 2009 году Главное управление охраны культурного наследия предложило включить его в список памятников архитектуры и градостроительства.

Многие годы дом находился в аварийном состоянии, там проживали бомжи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит многоэтажное здание, расположенное в Шевченковском районе города Киева, куда на прошлой неделе влетела российская ракета. В результате попадания вражеского снаряда в многоэтажке возник масштабный пожар, многие пострадали, есть даже погибшие, среди которых и журналистка Вера Гирич.