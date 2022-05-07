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Чи можуть військовозобов’язані жінки виїхати з України: відповідь юристів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дозвіл на виїзд мають не всі військовозобов'язані Новина оновлена 07 травня 2022, 12:16
Дозвіл на виїзд мають не всі військовозобов'язані

Наявність дітей відіграє важливу роль для всіх бажаючих виїхати з країни

Українські жінки, які також можуть бути мобілізовані в армію, як і чоловіки, мають змогу залишити країну під час воєнного стану. Однак, як і скрізь, є свої правила та винятки.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на інформацію від юристів "Безкоштовної правової допомоги".

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Загальні вимоги закону стверджують, що допоки в Україні діє воєнний стан, виїзд за кордон неможливий для чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років. Втім, заборона діє і військовозобов’язаних жінок, але не всіх. Ті, хто потрапляє до категорії військовозобов’язаних, але не підлягає призову на військову службу, мобілізувати не можуть. Відтак — і заборонити виїзд із країни теж.

Обмеження на перетин кордону не поширюється на жінок, які:

  • є особами з інвалідністю;
  • мають трьох та більше неповнолітніх дітей;
  • самостійно виховують дитину віком до 18 років;
  • виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;
  • є опікунами або прийомними матерями неповнолітніх дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування;
  • займаються постійним наглядом за хворим чоловіком, дитиною чи батьками.

Також заборона не діє на народних депутаток та співробітниць деяких представництв внутрішніх органів України.

Список документів, який може знадобитися для виїзду таких військовозобов’язаних жінок за кордон, наведено на сайті .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що знадобиться для перетину кордону пораненим військовослужбовцям, які їдуть на лікування.

Також ми писали про особливості виїзду з країни для чоловіків призовного віку.

Теги:
#Україна #Жінки #Росія #Кордон #Війна #Військовозобов'язані #Виїзд за кордон
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