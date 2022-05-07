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В окупованому місті помер мер: розглядається версія самогубства

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ігор Котелівський Новина оновлена 07 травня 2022, 17:07
Ігор Котелівський

Після захоплення міста росіянами мер відмовився з ними співпрацювати, але з міста їхати не став.

У тимчасово окупованому місті Токмак (Запорізька область) помер міський голова Ігор Котелевський.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Запорізької ОВА.

Про те, що сталося, стало відомо в суботу, 7 травня, а інформацію про смерть мера міста підтвердив голова Пологовської райдержадміністрації Артур Крупський.

В ОВА не стали називати причину смерті Котелевського, проте, за неофіційними даними, розглядається версія із самогубством.

Варто зазначити, що Токмак перебуває під російською окупацією разом із деякими іншими містами Запорізької області. Мер після початку російського вторгнення кілька разів виходив на зв’язок із представниками України, але в останній місяць про нього нічого не було чути.

За даними запорізького видання VGORODE, Котелевський після початку окупації відмовився співпрацювати з росіянами та склав повноваження, але продовжував перебувати у місті. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живеться селу Кам’янка та місту Ізюм у Харківській області під гнітом окупації та з якими викликами щодня стикаються прості мешканці населених пунктів.

Крім того, раніше ми писали, як окупанти в Мелітополі (Запорізька область) напередодні головного російського свята, 9 травня, почали розвішувати по всьому місту радянські прапори та плакати, а також встановлювати пам’ятники епохи СРСР.

Теги:
#Україна #Запорізька область #Токмак
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