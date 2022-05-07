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"Навіщо ви напали на нас?" Українські ветерани Другої світової війни записали звернення до путіна

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Навіщо ви напали на нас?" Українські ветерани Другої світової війни записали звернення до путіна Новина оновлена 07 травня 2022, 19:44

Ветерани закликали росіян не перетворюватися на нацистів

Ветерани Другої світової війни з Київської області записали звернення до російського диктатора володимира путіна з проханням зупинити війну і випустити мирних жителів і військових з Маріуполя.

Їх відеозвернення оприлюднило видання "Українська правда".

Ветерани, які воювали разом із росіянами проти нацистської Німеччини, шоковані тим, що росія вирішила піти на вторгнення в Україну і тепер вбиває її мирних жителів.

"Логіка Гітлера була зрозумілою, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло", — каже Олександра Романчикова.

Ветеран Олексій Ткаченко своєю чергою зазначив, що стежить за розвитком подій у Маріуполі та закликав росіян дати українським мирним мешканцям та військовим безпечно залишити територію "Азовсталі".

"Випустіть гарнізон з Маріуполя, будь ласка. Випустіть їх. Просимо вжити відповідних заходів щодо звільнення і військових, і цивільних, які перебувають на сьогодні в місті Маріуполь", — сказав він.

Ветеран Петро Цибек назвав війну "нікудишньою" і закликав зупинити бійню.

Усі вони заявляють, що у 1941-1945 захищали світ від лиходія, і звернулися до росіян із проханням не ставати такими ж лиходіями.

Варто зазначити, що міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила, що всі жінки, діти та люди похилого віку з "Азовсталі" були евакуйовані.

Водночас у мережі з’явився документальний фільм "Маріуполь. Хроніки пекла". У ньому розповідаються історії маріупольчан, яким вдалося пережити і вирватися з міста, що зазнає постійних бомбардувань.

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#Україна #Росія #Друга світова війна
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