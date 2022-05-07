"Зачем вы напали на нас?" Украинские ветераны Второй мировой войны записали обращение к путину

Ветераны призвали россиян не превращаться в нацистов

Ветераны Второй мировой войны из Киевской области записали обращение к российскому диктатору владимиру путину с просьбой остановить войну и выпустить мирных жителей и военных из Мариуполя.

Их видеообращение обнародовало издание "Украинская правда".

Ветераны, которые воевали вместе с россиянами против нацистской Германии шокированы тем, что россия решила пойти на вторжение в Украину и теперь убивает ее мирных жителей.

"Логика Гитлера была ясна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно", — говорит Александра Романчикова.

Ветеран Алексей Ткаченко в свою очередь отметил, что следит за развитием событий в Мариуполе и призвал россиян дать украинским мирным жителям и военным безопасно покинуть территорию "Азовстали".

"Выпустите гарнизон из Мариуполя, пожалуйста. Выпустите их. Просим принять соответствующие меры по освобождению и военных, и гражданских, находящихся на сегодняшний день в городе Мариуполь", — сказал он.

Ветеран Петр Цибек назвал войну "никудышней" и призвал остановить бойню.

Все они заявляют, что в 1941-1945 защищали мир от злодея, и обратились к россиянам с просьбой не становиться такими же злодеями.

Стоит отметить, что министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что все женщины, дети и пожилые люди с "Азовстали" были эвакуированы.

Вместе с тем в сети появился документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада". В нем рассказываются истории мариупольчан, которым удалось пережить и вырваться из подвергающегося постоянным бомбардировкам города.