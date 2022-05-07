Грози накриють більшу частину України: де і коли чекати негоди

Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

В Україні найближчими днями варто чекати на дощ, а місцями з грозами.

Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру.

За його інформацією, 8 травня грози варто чекати у всіх західних областях, а також на півночі країни. Втім, попри дощі в Україні зберігатиметься тепла погода, а стовпчик термометра вдень показуватиме +18…+22 градуси за Цельсієм.

У понеділок, 9 травня, опади накриють практично всю територію України, а водночас небагато і впаде температура повітря.

10 та 11 травня видадуться відносно сухими, проте дощі все ще йдуть на Сході та Північному Сході України.

Проте довго це триватиме і вже 12 травня дощі та грози знову накриють більшу частину нашої країни.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що травень цього року буде дощовим, проте до середини травня очікується значне потепління.

Водночас згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, на дощі варто чекати і в червні, хоч вони й змінюватимуться періодами сухої погоди. Літня спека в Україну прийде лише наприкінці місяця.