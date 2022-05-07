Укр

Грозы накроют большую часть Украины: где и когда ждать ненастья

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
133
Гроза Новость обновлена 07 мая 2022, 23:00
Гроза

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В Украине в ближайшие дни стоит ждать дождей, а местами с грозами.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

По его информации, 8 мая грозы стоит ждать во всех западных областях, а также на севере страны. Впрочем, несмотря на дожди в Украине будет сохраняться теплая погода, а столбик термометра днем будет показывать +18…+22 градуса по Цельсию.

В понедельник, 9 мая, осадки накроют практически всю территорию Украины, а вместе с тем немного и упадет температура воздуха.

10 и 11 мая выдадутся относительно сухими, однако дожди все еще будут идти на Востоке и Северо-Востоке Украины.

Однако долго это продолжаться не будет и уже 12 мая дожди и грозы вновь накроют большую часть нашей страны.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что май в этом году будет дождливым, однако к средине мая ожидается значительное потепление.

Вместе с тем согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, дождей стоит ждать и в июне, хоть они и будут сменяться периодами сухой погоды. Летняя жара в Украину придет лишь в конце месяца.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
Ирина Верещук
В регионах
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении
Дата публикации
Категория
российская ракета
Удар по Одессе: власти сообщили, куда и сколько ракет попали
Дата публикации
Категория
Петр Толстой
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях