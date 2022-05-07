Грозы накроют большую часть Украины: где и когда ждать ненастья

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

В Украине в ближайшие дни стоит ждать дождей, а местами с грозами.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

По его информации, 8 мая грозы стоит ждать во всех западных областях, а также на севере страны. Впрочем, несмотря на дожди в Украине будет сохраняться теплая погода, а столбик термометра днем будет показывать +18…+22 градуса по Цельсию.

В понедельник, 9 мая, осадки накроют практически всю территорию Украины, а вместе с тем немного и упадет температура воздуха.

10 и 11 мая выдадутся относительно сухими, однако дожди все еще будут идти на Востоке и Северо-Востоке Украины.

Однако долго это продолжаться не будет и уже 12 мая дожди и грозы вновь накроют большую часть нашей страны.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что май в этом году будет дождливым, однако к средине мая ожидается значительное потепление.

Вместе с тем согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, дождей стоит ждать и в июне, хоть они и будут сменяться периодами сухой погоды. Летняя жара в Украину придет лишь в конце месяца.