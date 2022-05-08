путіну не можна затягувати війну: Грозєв розповів про загрози для кремля

Журналіст не вважає, що путін може собі дозволити надовго затягувати війну, але й підтримувати темпи росія зможе недовго

Війна росії проти України може перейти в стадію позиційну і тоді вона затягнеться надовго, однак для російського диктатора володимира путіна це стане політичним кінцем.

Таку думку висловив голова групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в ефірі "Україна 24".

За його словами, завжди було розуміння того, що якщо всередині росії не станеться якогось соціального вибуху, то вторгнення перейде у фазу війни на виснаження.

При цьому він зазначив, що останні два тижні показали, що навіть із залученням ресурсу ОРДЛО росія не може особливо нікуди просунутися.

"Вони не можуть довго підтримувати ці темпи", — сказав Грозєв.

Також він підкреслив, що якщо росія зменшить оберти, то на фронті буде просування на сотню метрів за місяць у той чи інший бік. Проте журналіст зазначає, що вважає це дуже малоймовірним.

"Такий результат буде політичним кінцем путіна. Він повинен пояснити своєму народу, що мало того, що на той момент 30 тисяч молодих людей він втратив, так і те, що він не може розібратися з українською армією", — сказав Грозєв.

Це, за його словами, призведе до того, що у путіна буде створюватись образ "слабкого царя", що в Росії ніколи не допускалося.

Як повідомлялося раніше, Грозєв розповів, що наближені до російського диктатора люди починають все частіше говорити про те, що путін хворий на рак.