Укр

путину нельзя затягивать войну: Грозев рассказал об угрозах для кремля

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия россии Новость обновлена 08 мая 2022, 17:09
Армия россии

Журналист не считает, что путин может себе позволить надолго затягивать войну, но и поддерживать темп россия сможет недолго

Война россии против Украины может перейти в стадию позиционной и тогда она затянется надолго, однако для российского диктатора владимира путина это станет политическим концом.

Такое мнение высказал глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире "Украина 24".

По его словам, всегда было понимание того, что если внутри россии не произойдет какого-то социального взрыва, то вторжение перейдет в фазу войны на истощение.

При этом он указал, что последние две недели показали, что даже с задействованием ресурса ОРДЛО россия не может особо никуда продвинуться.

"Они не могут долго поддерживать эти темпы", — сказал Грозев.

Также он подчеркнул, что в случае если россия сбавит обороты, то на фронте будет продвижение на сотню метров за месяц в ту или иную сторону. Однако журналист отмечает, что считает это крайне маловероятным.

"Такой результат будет политическим концом путина. Он должен объяснить своему народу, что, мало того что к тому моменту 30 тысяч молодых людей он потерял, так и то, что он не может разобраться с украинской армией", — сказал Грозев.

Это, по его словам, приведет к тому, что у путина будет создаваться образ "слабого царя", что в россии никогда не допускалось.

Как сообщалось ранее, Грозев рассказал, что приближенные к российскому диктатору люди начинают все чаще говорить о том, что путин болен раком.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Христо Грозев
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