путину нельзя затягивать войну: Грозев рассказал об угрозах для кремля
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Журналист не считает, что путин может себе позволить надолго затягивать войну, но и поддерживать темп россия сможет недолго
Война россии против Украины может перейти в стадию позиционной и тогда она затянется надолго, однако для российского диктатора владимира путина это станет политическим концом.
Такое мнение высказал глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире "Украина 24".
По его словам, всегда было понимание того, что если внутри россии не произойдет какого-то социального взрыва, то вторжение перейдет в фазу войны на истощение.
При этом он указал, что последние две недели показали, что даже с задействованием ресурса ОРДЛО россия не может особо никуда продвинуться.
"Они не могут долго поддерживать эти темпы", — сказал Грозев.
Также он подчеркнул, что в случае если россия сбавит обороты, то на фронте будет продвижение на сотню метров за месяц в ту или иную сторону. Однако журналист отмечает, что считает это крайне маловероятным.
"Такой результат будет политическим концом путина. Он должен объяснить своему народу, что, мало того что к тому моменту 30 тысяч молодых людей он потерял, так и то, что он не может разобраться с украинской армией", — сказал Грозев.
Это, по его словам, приведет к тому, что у путина будет создаваться образ "слабого царя", что в россии никогда не допускалось.
Как сообщалось ранее, Грозев рассказал, что приближенные к российскому диктатору люди начинают все чаще говорить о том, что путин болен раком.
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