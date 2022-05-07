Ситуация для Украины намного лучше, чем хотели в россии и ожидали на Западе - Алексей Копытко
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Журналист и советник министра обороны Украины Алексей Копытко считает, что украинцы должны быть готовы не только к хорошим новостям с фронта.
По моим личным, глубоко субъективным ощущениям мы прошли примерно 10 из 30 критических дней. Даже официальные сводки показывают, что ситуация — неровная.
Есть успехи, есть проблемы.
В следующие 10 дней видимых проблем станет больше. Потому что последствия войны затрагивают всё больше наших сограждан.
Растёт число потерь (в разы меньше, чем у россиян, но это наши потери).
На фронт неизбежно будет попадать всё больше людей, которые не готовы (те, кто готовы, в массе своей уже 2,5 месяца держат удар, их число и силы — не безграничны).
Обеспечение средствами защиты и лёгким вооружением улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование.
Надо вытерпеть.
Начинается то, о чём я писал неоднократно. Самое время проявить доверие к военно-политическому и военному руководству. Если вы готовы разделить с армией победы и новости о затоплении крейсера "Москва", будьте готовы разделить и другие новости.
Ценные советы и пожелания по управлению войсками передавайте непубличными каналами. Тогда это поможет. Иначе — помешает.
Поверьте. Нет игнора проблем. Нет замалчивания. Каждый день наблюдаю работу людей в системе МО, ГШ, на уровне командований родов/видов/сил, которые разруливают индивидуальные ситуации, точечные вопросы.
Не всё можно упредить. Что-то провисает. Это реальность.
Главное — в целом ситуация намного лучше, чем хотели в России, ожидали на Западе и можно было предполагать в начале обострения.
Россия продолжает давить, но её наступление утратило стройность. Добиться перелома за счёт массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счёт маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.
В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.
Посмотрите на товарища Лукашенко. Это отличный индикатор.
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