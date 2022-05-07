ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении

Оккупантов выбили из еще одного населенного пункта на Харьковщине

Украинские защитники вернули под свой контроль населенный пункт Циркуны.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В сообщении указано, что на Слобожанском направлении оккупанты пытались сконцентрировать усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ по направлению государственной границы. Для этого россияне усилили подразделения 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии ЗВО за счет резервистов, а также использовали артиллерию в районе Прудянки и Слатино.

"В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", — сообщили в Генштабе.

Стоит отметить, что оккупанты отступая из Циркунов взорвали там автомобильный мост, чтобы замедлить продвижение украинской армии.

Как сообщалось ранее, в последние недели Харьковская область стала местом ожесточенных боев между оккупационной армией и украинскими защитниками. Так накануне, 6 мая, украинские военнослужащие восстановили контроль сразу над пятью населенными пунктами. Речь идет о селах Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.

До этого оккупанты были выбиты из Верхней Роганки, Русской Лозовой, Слободского и Прилесного.