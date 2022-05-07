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ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 07 мая 2022, 19:01
ВСУ

Оккупантов выбили из еще одного населенного пункта на Харьковщине

Украинские защитники вернули под свой контроль населенный пункт Циркуны.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В сообщении указано, что на Слобожанском направлении оккупанты пытались сконцентрировать усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ по направлению государственной границы. Для этого россияне усилили подразделения 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии ЗВО за счет резервистов, а также использовали артиллерию в районе Прудянки и Слатино.

"В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", — сообщили в Генштабе.

Стоит отметить, что оккупанты отступая из Циркунов взорвали там автомобильный мост, чтобы замедлить продвижение украинской армии.

Как сообщалось ранее, в последние недели Харьковская область стала местом ожесточенных боев между оккупационной армией и украинскими защитниками. Так накануне, 6 мая, украинские военнослужащие восстановили контроль сразу над пятью населенными пунктами. Речь идет о селах Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.

До этого оккупанты были выбиты из Верхней Роганки, Русской Лозовой, Слободского и Прилесного.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область
ВСУ
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