ЗСУ звільнили ще один населений пункт на важливому напрямку

Окупантів вибили із ще одного населеного пункту на Харківщині

Українські захисники повернули під контроль населений пункт Циркуни.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

У повідомленні вказано, що на Слобожанському напрямку окупанти намагалися сконцентрувати зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ у напрямку державного кордону. Для цього росіяни посилили підрозділи 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії ЗВО за рахунок резервістів, а також використали артилерію в районі Прудянки та Слатино.

"Внаслідок наступу підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни", — повідомили у Генштабі.

Варто зазначити, що окупанти, відступаючи з Циркунів, підірвали там автомобільний міст, щоб уповільнити просування української армії.

Як повідомлялося раніше, останніми тижнями Харківська область стала місцем запеклих боїв між окупаційною армією та українськими захисниками. Так, напередодні, 6 травня, українські військовослужбовці відновили контроль одразу над п’ятьма населеними пунктами. Йдеться про села Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково та Перемога.

До цього окупанти були вибиті з Верхньої Роганки, Руської Лозової, Слобідського та Прилісного.