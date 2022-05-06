Українські воїни визволили ще кілька населених пунктів

Контрнаступ українських військових просувається дуже успішно

На 72-й день війни в Україні Силам оборони вдалося відновити контроль над п'ятьма населеними пунктами у Харківській області, а також частково відтіснити російську армію з ще одного села.

Про це у п'ятницю, 6 травня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що українські військові в результаті контрнаступу витіснили російських окупантів з сіл Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога. А також частково вибили ворогів з села Черкаські Тишки.

Звільнені від окупантів села на Харківщині

У Генштабі додали, що російські війська продовжують блокувати окремі віддалені населені пункти у Харківській області, а зі своїх позицій обстрілює українські війська з реактивних систем залпового вогню, однак ЗСУ не здаються і відтісняють противника все далі.

Також була зафіксована спроба росіян прорватися у село Нова Дмитрівка на Харківщині, але вона успіху не мала.

Нагадаємо, що Збройні сили України за наказом головнокомандувача Валерія Залужного по двох дуже важливих напрямках перейшли у контрнаступ — мова про Харків та Ізюм. У зв'язку з цим військові експерти прогнозують, що "спецоперація" путіна зовсім скоро захлинеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку представників Пентагону, ворожі війська все ще сподіваються захопити український Харків, навіть попри те, що українські захисники відкинули окупаційні війська за десятки кілометрів від міста.