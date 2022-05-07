Журналіст та радник міністра оборони України Олексій Копитко вважає, що українці мають бути готові не лише до добрих новин із фронту.

За моїми особистими, глибоко суб’єктивними відчуттями ми пройшли приблизно 10 із 30 критичних днів. Навіть офіційні зведення показують, що ситуація нерівна.

Є успіхи, проблеми.

У наступні 10 днів видимих проблем побільшає. Тому що наслідки війни торкаються дедалі більше наших співгромадян.

Зростає кількість втрат (у рази менше, ніж у росіян, але це наші втрати).

На фронт неминуче попадатиме все більше людей, які не готові (ті, хто готові, у своїй масі вже 2,5 місяці тримають удар, їх кількість і сили — не безмежні).

Забезпечення засобами захисту та легким озброєнням покращується, але по важкому озброєнню ще доведеться чекати, коли постачання не тільки компенсуватиме втрати, але й забезпечуватиме домінування.

Треба терпіти.

Починається те, що я писав неодноразово. Саме час проявити довіру до військово-політичного та військового керівництва. Якщо ви готові розділити з армією перемоги та новини про затоплення крейсера "Москва", будьте готові розділити й інші новини.

Цінні поради та побажання щодо управління військами передавайте непублічними каналами. Тоді це допоможе. Інакше завадить.

Повірте. Немає ігнору проблем. Немає замовчування. Щодня спостерігаю роботу людей у системі МО, ГШ, на рівні командувань родів/видів/сил, які розрулюють індивідуальні ситуації, точкові питання.

Не все можна попередити. Щось провисає. Це реальність.

Головне — загалом ситуація набагато краща, ніж хотіли в росії, очікували на Заході й можна було припускати на початку загострення.

Росія продовжує тиснути, та її наступ втратив стройність. Домогтися перелому за рахунок маси їм не вдається, попри всі старання. Наші за рахунок маневреної оборони та контратак уповільнюють та перемелюють росвійська. Кремлю неминуче знадобиться пауза.

У цей момент ми маємо бути максимально сконцентрованими, а не розібраними на частини обговоренням внутрішніх проблем.

Подивіться на товариша Лукашенка. Це чудовий індикатор.