Соцпослуги за добу: в Україні спростили надання допомоги для частини людей

Держава надасть частину видів послуг швидше для кількох категорій отримувачів

Людям з інвалідністю та літнім буде легше отримати соціальні послуги. Екстрено отримати їх можна буде в умовах воєнного стану. Серед них – необхідний притулок або стаціонарний догляд. Для цього потрібна лише заява, за якою рішення уповноваженими органами слід ухвалити протягом доби.

Про рішення уряду повідомляє Мінсоцполітики.

Потрібні послуги люди цих категорій зможуть отримати в будь-якому місці України, незалежно від зареєстрованого місця проживання, включаючи догляд за стаціонарними умовами.

У Мінсоцполітики наголосили, що заяву можна подати не лише уповноваженому органу (чиновникам), а й постачальникам послуг.

Доступні соціальні послуги

інформування та консультації, кризовий телефон,

надання притулку, у тому числі і на ніч, короткострокового проживання,

кризове втручання,

представлення інтересів особи,

підтримане проживання для літніх людей, інвалідів, безпритульних,

соціальний супровід людей у складних життєвих обставинах та сімей,

паліативний догляд, догляд вдома, в стаціонарі, вдень, включаючи догляд за дітьми з інвалідністю,

соціально-психологічна реабілітація,

натуральна допомога,

жестовий переклад мови,

транспортні послуги.

Які потрібні документи

Для отримання послуг потрібні:

заява від самої людини (якщо вона повністю або обмежено дієздатна) або від законного представника (опікуна)

якщо немає законного представника, то необхідне повідомлення від уповноваженої особи органу опіки та піклування.

Подати заяву можна до органу соцзахисту за місцем звернення або до постачальника соцпослуг, рішення про їх надання приймається негайно та протягом доби забезпечується їх надання.

Важливо, що якщо людина не має паспорта або документа, що підтверджує особу, постачальник соцпослуг допомагає з відновленням. Ті, хто надає соцпослуги, можуть також залучати до роботи волонтерів та працівників без документів про професійний рівень для необхідної допомоги.

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