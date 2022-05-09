Соцуслуги за сутки: в Украине упростили получение помощи для части людей
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Государство предоставит часть видов услуг быстрее для нескольких категорий получателей
Людям с инвалидностью и пожилым будет легче получить социальные услуги. Экстренно получить их можно будет в условиях военного положения. Среди них — необходимое убежище или стационарный уход. Для этого нужно лишь заявление, по которому решение уполномоченными органами нужно принять в течение суток.
О решении правительства сообщает Минсоцполитики.
Нужные услуги люди данных категорий смогут получить в любом месте Украины, вне зависимости от зарегистрированного места жительства, включая уход в стационарных условиях.
В Минсоцполитики отметили, что заявление можно подать не только уполномоченному органу (чиновникам), но и поставщикам услуг.
Доступные социальные услуги
- информирование и консультации, кризисный телефон,
- предоставление убежища, в том числе и на ночь, краткосрочного проживания,
- кризисное вмешательство,
- представления интересов лица,
- поддержанное проживание для пожилых, людей с инвалидностью, бездомных,
- социальное сопровождение людей в сложных жизненных обстоятельствах и семей,
- паллиативный уход, уход на дому, в стационаре, днем, включая уход за детьми с инвалидностью,
- социально-психологическая реабилитация,
- натуральная помощь,
- жестовый перевод речи,
- транспортные услуги.
Какие нужны документы
Для получения услуг необходимы:
- заявление от самого человека (если он полностью или ограничено дееспособен) или от законного представителя (опекуна)
- если нет законного представителя, то необходимо уведомление от уполномоченного лица органа опеки и попечительства.
Подать заявление можно в орган соцзащиты по месту обращения или к поставщику соцуслуг, решение об их предоставлении принимается незамедлительно и в течение суток обеспечивается их предоставление.
Важно отметить, что если у человека нет паспорта или документа, подтверждающего личность, поставщик соцуслуг помогает с восстановлением. Те, кто оказывает соцуслуги, могут также привлекать к работе волонтеров и работников без документов о профессиональном уровне, для необходимой помощи.
Ранее "Телеграф" писал, что получатели пенсий и выплат в зоне боевых действий могут оформить счет в банке, чтобы получать выплаты дистанционно, а не через Укрпочту. Для лиц перемещенных внутри страны действуют дополнительные выплаты.
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