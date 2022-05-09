Соцуслуги за сутки: в Украине упростили получение помощи для части людей

Государство предоставит часть видов услуг быстрее для нескольких категорий получателей

Людям с инвалидностью и пожилым будет легче получить социальные услуги. Экстренно получить их можно будет в условиях военного положения. Среди них — необходимое убежище или стационарный уход. Для этого нужно лишь заявление, по которому решение уполномоченными органами нужно принять в течение суток.

О решении правительства сообщает Минсоцполитики.

Нужные услуги люди данных категорий смогут получить в любом месте Украины, вне зависимости от зарегистрированного места жительства, включая уход в стационарных условиях.

В Минсоцполитики отметили, что заявление можно подать не только уполномоченному органу (чиновникам), но и поставщикам услуг.

Доступные социальные услуги

информирование и консультации, кризисный телефон,

предоставление убежища, в том числе и на ночь, краткосрочного проживания,

кризисное вмешательство,

представления интересов лица,

поддержанное проживание для пожилых, людей с инвалидностью, бездомных,

социальное сопровождение людей в сложных жизненных обстоятельствах и семей,

паллиативный уход, уход на дому, в стационаре, днем, включая уход за детьми с инвалидностью,

социально-психологическая реабилитация,

натуральная помощь,

жестовый перевод речи,

транспортные услуги.

Какие нужны документы

Для получения услуг необходимы:

заявление от самого человека (если он полностью или ограничено дееспособен) или от законного представителя (опекуна)

если нет законного представителя, то необходимо уведомление от уполномоченного лица органа опеки и попечительства.

Подать заявление можно в орган соцзащиты по месту обращения или к поставщику соцуслуг, решение об их предоставлении принимается незамедлительно и в течение суток обеспечивается их предоставление.

Важно отметить, что если у человека нет паспорта или документа, подтверждающего личность, поставщик соцуслуг помогает с восстановлением. Те, кто оказывает соцуслуги, могут также привлекать к работе волонтеров и работников без документов о профессиональном уровне, для необходимой помощи.

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