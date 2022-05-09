Укр

Соцуслуги за сутки: в Украине упростили получение помощи для части людей

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На помощь по ускоренной процедуре могут претендовать люди с инвалидностью Новость обновлена 09 мая 2022, 08:54
На помощь по ускоренной процедуре могут претендовать люди с инвалидностью

Государство предоставит часть видов услуг быстрее для нескольких категорий получателей

Людям с инвалидностью и пожилым будет легче получить социальные услуги. Экстренно получить их можно будет в условиях военного положения. Среди них — необходимое убежище или стационарный уход. Для этого нужно лишь заявление, по которому решение уполномоченными органами нужно принять в течение суток.

О решении правительства сообщает Минсоцполитики.

Нужные услуги люди данных категорий смогут получить в любом месте Украины, вне зависимости от зарегистрированного места жительства, включая уход в стационарных условиях.

В Минсоцполитики отметили, что заявление можно подать не только уполномоченному органу (чиновникам), но и поставщикам услуг.

Доступные социальные услуги

  • информирование и консультации, кризисный телефон,
  • предоставление убежища, в том числе и на ночь, краткосрочного проживания,
  • кризисное вмешательство,
  • представления интересов лица,
  • поддержанное проживание для пожилых, людей с инвалидностью, бездомных,
  • социальное сопровождение людей в сложных жизненных обстоятельствах и семей,
  • паллиативный уход, уход на дому, в стационаре, днем, включая уход за детьми с инвалидностью,
  • социально-психологическая реабилитация,
  • натуральная помощь,
  • жестовый перевод речи,
  • транспортные услуги.

Какие нужны документы

Для получения услуг необходимы:

  • заявление от самого человека (если он полностью или ограничено дееспособен) или от законного представителя (опекуна)
  • если нет законного представителя, то необходимо уведомление от уполномоченного лица органа опеки и попечительства.

Подать заявление можно в орган соцзащиты по месту обращения или к поставщику соцуслуг, решение об их предоставлении принимается незамедлительно и в течение суток обеспечивается их предоставление.

Важно отметить, что если у человека нет паспорта или документа, подтверждающего личность, поставщик соцуслуг помогает с восстановлением. Те, кто оказывает соцуслуги, могут также привлекать к работе волонтеров и работников без документов о профессиональном уровне, для необходимой помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что получатели пенсий и выплат в зоне боевых действий могут оформить счет в банке, чтобы получать выплаты дистанционно, а не через Укрпочту. Для лиц перемещенных внутри страны действуют дополнительные выплаты.

Теги:
#Пожилые люди #Минсоцполитики #Пенсионеры
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