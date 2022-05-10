Ленд-ліз від Байдена став предметом жартів та мемов: найкраще з мережі

Мережа відреагувала на ленд-ліз численними жартами та мемами

У понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підписав історичне рішення про запуск програми ленд-ліз для України, яка значно спростить постачання зброї та техніки на потреби ЗСУ. Ця новина справила справжній фурор в українському сегменті мережі, а користувачі почали публікувати численні меми на цю тему.

"Телеграф" вирішив поділитись ними зі своїми читачами.

Для тих, хто не в темі, що означає підписання ленд-лізу, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський дав коротке пояснення.

Не залишили користувачі мережі поза увагою і те, що підписання важливого документа відбувається у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як повідомлялося раніше, посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова розповідала, що вся допомога від США, яка була передана раніше, виділялася на безоплатній основі. Щодо ленд-лізу, то до нього, за її словами, варто ставитися як до додаткової можливості отримати фінансування та зброю, необхідну для перемоги України у війні проти російських загарбників.

Більше про те, що таке ленд-ліз, читайте у матеріалі "Телеграф": США запустили ленд-ліз для України: що це означає і чи потрібно буде платити за зброю.