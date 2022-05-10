Ленд-лиз от Байдена стал предметом шуток и мемов: лучшее из сети

Сеть отреагировала на ленд-лиз многочисленными шутками и мемами

В понедельник, 9 мая, президент США Джо Байден подписал историческое решение о запуске программы ленд-лиз для Украины, которая значительно упростит поставки оружия и техники на нужды ВСУ. Эта новость произвела настоящий фурор в украинском сегменте сети, а пользователи уже начали публиковать многочисленные мемы на эту тему.

"Телеграф" решил поделиться ними со своими читателями.

Для тех, кто не в теме, что значит подписание ленд-лиза, лидер группы "Тартак" Александр Положинский дал краткое объяснение.

Не оставили пользователи сети без внимания и то, что подписание важного документа происходит в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказывала, что вся помощь от США, которая была передана до этого, выделялась на бесплатной основе. Что касается ленд-лиза, то к нему, по ее словам, стоит относиться, как к дополнительной возможности получить финансирование и оружие, необходимое для победы Украины в войне против российских захватчиков.

Больше о том, что такое ленд-лиз, читайте в материале "Телеграф": США запустили ленд-лиз для Украины: что это значит и нужно ли будет платить за оружие.