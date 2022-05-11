Нова газова війна: Вітренко пояснив, чому росія бреше щодо транзиту

Через газовимірювальну станцію "Суджа" можна перекачувати 244 млн кубометрів газу на добу

Заяви російського "Газпрому", який зупинив подачу газу на газовимірювальну станцію "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсковськ", щодо неможливості перенесення транзиту на контрольовану Україною "Суджу" є безпідставними та неправдивими.

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Про це у середу, 11 травня, глава НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Твіттері.

За його словами, ситуація, що склалася, подібна до того, що відбувалося у жовтні 2020 року, коли російський "Газпром" нібито через плановий ремонт перенаправив транзит газу з "Сохранівки" на "Суджу", що дозволило збільшити йому подачу газу приблизно на 165 млн кубометрів на добу.

Окрім того, Вітренко додав, що впродовж багатьох років прокремлівська пропаганда кидалася необґрунтованими звинуваченнями щодо крадіжок газу Україною, проте, так і не змогла довести цього під час Стокгольмського арбітражу.

Глава "Нафтогазу" також звинуватив проросійських сепаратистів у крадіжці палива на окупованих територіях України.

"Оскільки росія окупувала нові території, "проросійські сепаратисти" за підтримки російської армії крадуть газ, за ​​який мала нести відповідальність Україна. Іронічно", — підсумував він.

Нагадаємо, що напередодні російський "Газпром" заявив, що отримав офіційне повідомлення від "Оператора Газотранспортної системи України" про те, що українська сторона, посилаючись на форс-мажорні обставини, припиняє приймати газ для транзиту через українську ГІС "Сохранівка". Оператор ДМСУ запропонував перенести всі обсяги транзиту на підконтрольну Україні ДВС "Суджа". Своєю чергою, російська сторона відмовила і підкреслила, що виходячи з російської потокової схеми, перенесення обсягів на ГІС "Суджа" технологічно неможливе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська федерація припинила постачання газу відразу в дві країни Європи — Польщу та Болгарію.