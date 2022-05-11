Новая газовая война: Витренко объяснил, почему россия врет по поводу транзита

Через газоизмерительную станцию "Суджа" можно перекачивать 244 млн кубометров газа в сутки

Заявления российского "Газпрома", остановившего подачу газа на газоизмерительную станцию "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсковск", о невозможности переноса транзита на контролируемую Украиной "Суджу" безосновательны и ложны.

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Об этом в среду, 11 мая, глава НАК "Нефтегаз" Украины Юрий Витренко написал на своей странице в Твиттере.

По его словам, сложившаяся ситуация подобна тому, что происходило в октябре 2020 года, когда российский "Газпром" якобы из-за планового ремонта перенаправил транзит газа из "Сохрановки" на "Суджу", что позволило увеличить ему подачу газа примерно на 165 млн кубометров в сутки.

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Кроме того, Витренко добавил, что на протяжении многих лет прокремлевская пропаганда бросалась необоснованными обвинениями в отношении кражи газа Украиной, однако так и не смогла доказать этого во время Стокгольмского арбитража.

Глава "Нафтогаза" также обвинил пророссийских сепаратистов в краже топлива на оккупированных территориях Украины.

"Поскольку россия оккупировала новые территории, "пророссийские сепаратисты" при поддержке российской армии воруют газ, за ​​который должна была нести ответственность Украина. Иронически", — подытожил он.

Напомним, что накануне российский "Газпром" заявил, что получил официальное сообщение от "Оператора Газотранспортной системы Украины" о том, что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, перестает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка". Оператор ГТСУ предложил перенести все объемы транзита на подконтрольную Украине ГИС "Суджа". В свою очередь, российская сторона отказала и подчеркнула, что, исходя из российской потоковой схемы, перенос объемов на ГИС "Суджа" технологически невозможен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация прекратила поставки газа сразу в две страны Европы — Польшу и Болгарию.