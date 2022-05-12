Мобілізація в Україні: чи мають право працівники військоматів примусово забирати громадян

В рамках воєнного стану в країні триває загальна мобілізація та призов військовозобов'язаних осіб до армії

В Україні продовжується друга хвиля мобілізації через повномасштабне вторгнення російської федерації, тож повістки вручають усім громадянам, які після її отримання повинні звернутися до військкомату.

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"Телеграф" вирішив розібратися, чи є законними дії представників військкомату, які примусово доставляють військовозобов’язаного до призовного пункту.

Кого мобілізують

перша хвиля — під час якої до армії призивали: оперативних резервістів, колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО та ООС;

— під час якої до армії призивали: оперативних резервістів, колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО та ООС; друга хвиля (триває зараз) — до армії призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації та військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;

(триває зараз) — до армії призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації та військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом; третя хвиля — будуть призвані офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів;

— будуть призвані офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів; четверта хвиля — всі громадяни, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я.

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація в Україні може продовжитися після 24 травня: кого набиратимуть і чи будуть наступні хвилі Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні через повномасштабне вторгнення росії, мобілізації підлягають усі громадяни, які здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років

Чи законно доставляти військовозобов'язану особу до військкомату у примусовому порядку

Чинним законодавством України передбачається, що прибуття громадян віком від 18 до 60 років до призовного пункту покладається виключно на них самих. Будь-які дії примусового характеру з боку представників військкоматів або інших уповноважених осіб щодо утримання військовозобов'язаного вважаються незаконними.

Випадки затримки особи можливі лише поліцією при вчиненні або замаху на вчинення кримінального злочину, та безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть представники правоохоронних органів вручити повістку до армії та чи вважається дійсним документ, якщо він виписаний з помилками.