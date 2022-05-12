ЗСУ суттєво відкинули росіян на Харківщині: свіжа карта бойових дій в Україні
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На інших фронтах окупантам не вдалося пройти вперед
На 78-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну британська розвідка показала нову карту бойових дій. Судячи з нових даних, ЗСУ суттєво посунули окупантів на Харківщині, відтіснивши їх від Харкова майже до самого кордону.
Свіжі дані стосовно боїв в Україні у четвер, 12 травня, показало Міністерство оборони Великої Британії у власному Twitter-акаунті.
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У порівнянні з ситуацією за минулу добу українським військовим вдалося досягнути суттєвих успіхів на Харківському напрямку. Лінія фронту посунулася на кілька кілометрів, а росіяни відступили ближче до російського кордону.
У розвідці Великої Британії додали, що виведення російських військ з Харківщини — це визнання нездатності РФ захопити ключові українські міста.
"Незважаючи на успішне оточення Харкова на початкових етапах вторгнення, після значних втрат Росія вивела частину військ із регіону задля реорганізації та поповнення сил", – наголосили у відомстві.
Також зазначається, що українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що росвійська не залишають спроб оточення позицій України на лінії оборони Сєвєродонецьк — Рубіжне — Лисичанськ.