Видихлись усі, ситуація патова: експерт пояснив, що відбувається на фронті

Найгарячішими напрямками є південь, схід та район Ізюму.

У четвер, 12 травня, на 78-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну військові експерти Олег Жданов та Михайло Жирохов спеціально для "Телеграфа" прокоментували ситуацію на фронті.

Жданов вважає, що на фронті утворилася патова ситуація — обидві сторони видихнулися. Він додав, що найгарячішими точками в Україні зараз і найближчим часом будуть південь, схід, а також район Ізюму.

"На фронті зараз — патова ситуація. Такий собі тягни-штовхай. Видихалися і ми, і росіяни. Періодично та чи інша сторона атакує. Потім міняються місцями. Найгарячіший напрямок зараз і в найближчому майбутньому — схід, південь, ситуація в районі Ізюма", — заявив Жданов.

Михайло Жирохов заявив, що зараз практично все перейшло у війну артилерії.

"Активних бойових дій, крім Донбасу (де йдуть бої у житловій забудові), Харківського (де ми вичавлюємо росіян), Ізюмського напрямків, практично немає", – зазначив Жирохов.

З повним коментарем експертів про ситуацію на фронті можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що українські захисники суттєво відкинули окупантів на Харківщині.