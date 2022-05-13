Наступ росіян "захлинувся" на ключовому напрямі: карти боїв в Україні на 13 травня
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Окупанти не можуть "пробитися" до Слов’янська і можуть зосередитися на менших цілях
На 79-й день війни росіяни, мабуть, поступово починають розуміти безперспективність своїх нападок на українські території, через що можуть відмовитися від подальших спроб просування на ключовому напрямку, — під Ізюмом Харківської області.
Експерти The Institute for the Study of War вважають, що на сьогоднішній день основні напрямки зусиль росіян у порядку зменшення – схід, Маріуполь, Харків, південь, північний схід.
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Донбас
Після довгих тижнів спроб просування від окупованого Ізюму у бік Барвінкового та Слов’янська окупанти можуть відмовитися від зазіхань на цьому напрямку, — вже були повідомлення про перекидання військових у бік Сєверодонецька та Лисичанська. Фахівці вважають, що ці населені пункти можуть бути новою, скромнішою метою загарбників.
У той же час, якщо росіяни послаблять наступ під Ізюмом, Збройні сили України також звільнять додаткові сили для контратак у регіоні.
Маріуполь
У Маріуполі не припиняються спроби штурму "Азовсталі", окупанти продовжують завдавати ударів артилерією та з повітря.
Харків
Окупанти у цьому районі зосередилися на перегрупуванні своїх сил та обстрілах позицій ЗСУ під Харковом з метою не допустити їхнього просування у бік держкордону.
Херсон-Миколаїв
На південному напрямку активно велися обстріли, проте наступальних дій поки що не зафіксували, можливо, противник готує наступ на Миколаїв.
Як повідомляв "Телеграф", раніше західний військовий аналітик пояснив "містичні" ракетні удари росіян далеко від будь-яких об’єктів в Україні.