Наступ росіян "захлинувся" на ключовому напрямі: карти боїв в Україні на 13 травня

Окупанти не можуть "пробитися" до Слов’янська і можуть зосередитися на менших цілях

На 79-й день війни росіяни, мабуть, поступово починають розуміти безперспективність своїх нападок на українські території, через що можуть відмовитися від подальших спроб просування на ключовому напрямку, — під Ізюмом Харківської області.

Експерти The Institute for the Study of War вважають, що на сьогоднішній день основні напрямки зусиль росіян у порядку зменшення – схід, Маріуполь, Харків, південь, північний схід.

Карта бойових дій Україна 13 травня

Донбас

Після довгих тижнів спроб просування від окупованого Ізюму у бік Барвінкового та Слов’янська окупанти можуть відмовитися від зазіхань на цьому напрямку, — вже були повідомлення про перекидання військових у бік Сєверодонецька та Лисичанська. Фахівці вважають, що ці населені пункти можуть бути новою, скромнішою метою загарбників.

У той же час, якщо росіяни послаблять наступ під Ізюмом, Збройні сили України також звільнять додаткові сили для контратак у регіоні.

Карта бойових дій Луганська область 13 травня

Маріуполь

У Маріуполі не припиняються спроби штурму "Азовсталі", окупанти продовжують завдавати ударів артилерією та з повітря.

Карта бойових дій Маріуполь 13 травня

Харків

Окупанти у цьому районі зосередилися на перегрупуванні своїх сил та обстрілах позицій ЗСУ під Харковом з метою не допустити їхнього просування у бік держкордону.

Карта бойових дій Харків 13 травня

Херсон-Миколаїв

На південному напрямку активно велися обстріли, проте наступальних дій поки що не зафіксували, можливо, противник готує наступ на Миколаїв.

Карта бойових дій Херсон-Миколаїв 13 травня

