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Українці зможуть насолодитися сухою погодою, але недовго: що чекає на країну на початку початку тижня

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українців чекають два дні без дощів Новина оновлена 13 травня 2022, 21:08
Українців чекають два дні без дощів

Опади ненадовго припиняться, але потім дощі з грозами обрушаться на Україну з новою силою

В Україні триває "сезон дощів", проте природа, мабуть, все ж таки вирішила дати українцям можливість трохи відпочити від дощів.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

За його інформацією, у суботу, 14 травня, дощова погода зберігатиметься у східних та північних областях нашої країни, проте на решті території України переважатиме хмарна, але суха погода. Температура повітря утримуватиметься на рівні +19…+22 градуси, але на Півдні буде на пару градусів тепліше.

Погода, 14 травня
Погода, 14 травня

А ось у неділю та понеділок дощі припиняться на всій території нашої країни. Хоч небо буде, як і раніше, приховане хмарами, але опадів синоптики не прогнозують.

Погода, 15 травня
Погода, 15 травня
Погода, 16 травня
Погода, 16 травня

Проте на довге "затишшя" розраховувати не варто, адже вже з вівторка, 17 травня, дощі та грози знову повернуться. При цьому накриють одразу всю Україну.

Погода, 17 травня
Погода, 17 травня

Рясні опади неминуче призведуть до того, що впаде і температура повітря і якщо на початку робочого тижня стовпчик термометра в середньому триматиметься на позначці +19...+23 градуси, то до середи варто очікувати +14...+18.

Погода, 18 травня
Погода, 18 травня

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що дощовий період в Україні триватиме щонайменше до середини липня, а початок першого місяця літа сонячною погодою українців не потішить.

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#Україна #Погода #Прогноз погоди