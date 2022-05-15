У наземний бій пустили навіть моряків: росіяни зазнають нищівних втрат в Україні

Окупантам будь-яких видів військ в Україні не раді

Поки українські сили оборони звільняють Харківську область від окупантів, на Слов’янському напрямі вони намагаються доукомплектуватись та перегрупуватися. Подібну картину можна спостерігати на Слобожанському напрямку.

Як інформує український Генштаб, у росіян проблеми не лише з технікою, а й з людьми.

Достовірні новини про війну і не лише у нашому Telegram

Після серйозних втрат морпіхів чорноморського флоту росії частини вирішили доукомплектувати. На поповнення сил 810-ї окремої бригади ворога направляли військовий контингент з інших підрозділів флоту, зокрема знімали членів екіпажів кораблів.

Також наголошується, що втрати у людях та техніці позначаються на дусі російських окупантів — морально-психологічний стан залишається на низькому рівні.

Також у зведенні Генштабу ВСУ висвітлені гарячі напрямки, де не зважаючи на втрати ворог все ж таки намагається прорватися. Наступ рф веде на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямах. На Лиманському та Бахмутському напрямку йде перегрупування.

Нагадаємо, станом на 14 травня росія втратила вбитими близько 27,2 тисячі військових, 1218 танків і 200 літаків.

Згідно з картами бойових дій, у регіоні ворог впритул підступив до Авдіївки. При цьому, як раніше писав "Телеграф", окупанти перейшли в оборону вже у двох регіонах – Харківській та Херсонській області. На цьому наголосив британський військовий фахівець, зазначивши, що це переломний момент.