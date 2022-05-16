Стінгери, 155-мм гаубиці, бронеавтомобілі та інше: Італія визначилася з військовою допомогою Україні

Італія вирішила, яке озброєння передасть Україні

Майже через місяць після того, як прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що його країна ухвалила рішення про передачу Україні зброї, у Римі визначилися, які саме види озброєнь поставлять ЗСУ.

Про це пише італійське видання La Repubblica.

Так, згідно з інформацією, Італія вирішила передати Україні 155-мм буксирувані саморухомі гаубиці FH70, захищені від мін бронеавтомобілі Iveco Lince, а також протитанкове озброєння, міномети, ПЗРК Stinger, кулемети та боєприпаси.

Про кількість запланованих до передачі Україні озброєнь не повідомляється, проте всього на озброєнні в Італії є 163 такі гаубиці.

Згідно з даними з відкритих джерел, гаубиці FH70 були прийняті на озброєння ряду країн у 1978 році і досі залишаються у військах. Гаубиця оснащена напівавтоматичною системою підзарядки, що забезпечує скорострільність до 6 пострілів за хвилину. Також FH70 має можливість здійснити серію з трьох пострілів за 15 секунд. Дальність стрільби стандартними боєприпасами – 24 км, американським активно-реактивним снарядом М549А1 – 30 км.

Стрільби з FH70 армії Італії

Стандартний фугасний снаряд важить 43,5 кг та містить 11,3 кг вибухової речовини.

Допоміжна силова установка дозволяє гаубиці FH70 самостійно пересуватися зі швидкістю 16 км/год.

Як повідомлялося, 11 травня в США заявили, що вже передали Україні майже всі з обіцяних гаубиць М-777 разом із боєкомплектом.