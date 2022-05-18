Ранок у Дніпрі та Миколаєві розпочався з вибухів: що відомо, фото та відео

Тривогу було оголошено у багатьох містах України

Українські міста знову під російським обстрілом — повітряна тривога, вибухи та стовп диму зафіксовані у Дніпрі та Миколаєві.

Згідно з повідомленнями регіональних телеграм-каналів, мешканці Дніпра чули три вибухи. Ці звуки є частиною свідчення роботи протиповітряної оборони, повідомляють у Повітряному командуванні "Схід".

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У їхньому повідомленні йдеться, що ППО відпрацювало успішно. Проте уламки однієї збитої ракети влучили до приватного будинку. Він постраждав, уламками поранено жінку. Пошкоджено також ще один будинок. Друга ракета влучила по об’єкту транспортної інфраструктури, його зруйнували — повідомили в обласній військовій адміністрації.

Жителі бачили стовпи чорного диму.

Дим після вибуху. Дніпро, фото очевидців

Руйнування у Дніпрі

Вирва на місці вибуху

У Миколаєві тривогу оголосили о 5:49 і вже за кілька хвилин повідомили про вибух. Деталей про руйнування та постраждалих поки що немає.

У частині будинків пошкодило шибки.

Миколаїв перебуває під обстрілами російських окупантів майже постійно, згідно з картами бойових дій, ворог намагається зруйнувати транспортну інфраструктуру як цієї області, так і сусідньої Одеської.

"Телеграф" раніше писав, що на півдні України вороги окопуються, встановлюють бетонні капоніри та обстрілюють українські позиції. Це не заважає Силам оборони України завдавати їм серйозної шкоди.