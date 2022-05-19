Росіяни штурмують чотири напрямки на Донбасі: свіжа карта бойових дій

Найбільша активність окупантів зафіксована на Донеччині та Луганщині

У четвер, 19 травня, на 85-й день війни в Україні російські окупанти не залишили спроб захопити українські території. Найгарячіша ситуація спостерігається на Донбасі та південних регіонах країни, при цьому ЗСУ відбивають всі атаки росіян та стримують наступ.

Про це свідчить карта бойових дій в Україні, опублікована Міністерством оборони Великої Британії у Twitter.

Чому росії не виграти війну проти України?

За даними британської розвідки, лінія фронту за добу лишилася без змін. При цьому ворожа армія робила спроби просунутися одразу на чотирьох напрямках, але зазнавши втрат, відступила.

Карта боїв в Україні за 19 травня

Карта боїв в Україні за 18 травня

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей, а також завдали удару по населеному пункту Десна.

На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті раніше рубежі. До цього залучають диверсійно-розвідувальні групи.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення — велися бойові дії біля села Велика Комишуваха, однак окупанти отримали відсіч, зазнали втрат та відступили.

На Лиманському напрямку зафіксовані обстріли цивільної інфраструктури, ракетні удари, мета яких — руйнування цивільної інфраструктури.

На Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках окупанти намагалися наступати та штурмувати, однак успіху ці операції не мали. Ворог зазнав втрат та відступив на раніше зайняті позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данилов відповів, чи можливий під час бойових дій перехід Збройних сил України через українсько-російський кордон.

Також ми писали, що українські засоби ППО збили ще один найновіший літак росії.